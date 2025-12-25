北捷拒載無理由戴面具、頭盔者 設暫時性悼念牆緬懷余家昶

寫下小紙條、帶著花束，從中部北上的蔡同學，特別來悼念在襲擊事件中，阻擋嫌犯卻不幸身亡的余家昶。

旅客蔡同學說：「我覺得余先生很勇敢，他值得被紀念。」

旅客林同學表示，「進到這個空間，可以真的在那一個悼念的氛圍裡面，比較正式也比較嚴肅一點。」

旅客李小姐說：「為這些犧牲的人，然後感到很遺憾。」

北捷即日起，在台北車站B1層通往M7出口通道，設置的暫時性悼念牆，牆上寫著「英雄擋住了刀與火，擋下恐懼。這座城市會永遠記得無畏身影」。適逢假日，不少民眾獻上花束小卡，北捷董事長趙紹廉也低調現身。

北捷呼籲，因通道空間狹小，除花束外，請民眾不要擺放飲料食物，車站人員將定時巡查。另因應1219嫌犯一度配戴防毒面具犯案，北捷也修改規定，即日起，旅客裝扮有影響維安與安全疑慮者，像是無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔等裝扮，或是穿著具恐攻、武裝態樣等，經勸導不聽，將一率拒絕運送。

北捷也正研議，未來不排除在重要車站導入監視器AI辨識功能。

成大教授鄭永祥認為，「攝影機當然是要夠多，然後影像判讀的問題，影像判讀後確定這是風險，值勤人員能不能馬上到。」

學者分析，要蒐集足夠的情境模式讓AI偵測更精準，避免誤判，還需要一定的時間來建置，另外就算做到提前預警，也要人力能及時補位因應。