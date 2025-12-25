北捷拒載無理由戴頭盔、面具者 北車M7出口設余家昶悼念牆

台北捷運19日發生隨機攻擊案，北捷公司24日宣布，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，即日起，若旅客在捷運車站及列車車廂上，無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或足以引發民眾恐慌的武裝態樣，經勸導仍無法改善者，將一律拒絕運送，同時通報警方記錄。

北捷說明，違反規定者，站務人員會視情節，與警察人員強制或護送離開車站。至於戲服、布偶裝、COSPLAY等服裝，則基於尊重多元文化與個人裝扮意願，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

此外，為對余家昶先生在攻擊案中見義勇為的行為表達最高感佩，北捷今日在北車B1層通往M7出口通道處、2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆與留言板，同時保留獻花區，供民眾緬懷追思。

北捷表示，由於通道空間狹小，希望獻花區僅放置花束即可，勿再擺放飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理物品；車站人員會定時巡查，每日收班後也會把花束以外的物品收存，若發現不合宜物品或字詞，且涉及違法者，將立即報警。