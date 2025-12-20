北捷持刀案後全面戒備 中壢、八德警同步強化捷運與治安巡守

桃園警方全面提升轄內大眾運輸及治安熱點警戒層級。





因應臺北捷運19日晚間發生持刀傷人事件，桃園警方全面提升轄內大眾運輸及治安熱點警戒層級。中壢警分局即刻強化桃園捷運沿線巡守，八德警分局則同步執行雷霆除暴擴大臨檢勤務，以高密度警力部署，全力守護市民與旅客安全。

中壢警分局指出，針對轄內桃園捷運A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A20興南站、A21環北站及A22老街溪站等重要節點，已全面提高巡邏密度，除由各派出所派員前往巡簽外，員警亦進入站體內部巡守，提升見警率，以即時掌握狀況、穩定民心。

警方也強調，若捷運系統發生緊急事件，桃捷公司行控中心將第一時間啟動應變機制，指示車站及事故列車進站疏散旅客，並整合捷運警察、轄區警分局、派出所及消防單位迅速到場處置，確保旅客安全無虞。中壢警分局長林鼎泰表示，維護大眾運輸安全責無旁貸，警方將持續與相關單位密切橫向聯繫，落實各項強化勤務作為，以預防勝於處置的原則，防堵暴力事件發生，讓民眾安心搭乘、放心出行。

另一方面，八德警分局同日晚間也展現強勢執法作為，自22時起至翌日凌晨1時止，執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務。此次行動結合桃園市政府聯合稽查小組，動員警力39人次，針對轄內旅館、網咖、電子遊戲場、酒館等治安顧慮場所進行強勢臨檢，並同步加強重要道路及運輸站周邊巡邏，全面防制街頭暴力與不法行為。

八德警分局長鄭文銘表示，警方打擊犯罪沒有假期，未來將持續針對轄區內暴力案件易發熱點、大眾運輸場站及人潮聚集處所，實施高密度巡守與臨檢，透過持續執法與高能見度警力部署，有效壓制犯罪氣焰，讓市民「看得到警察、感受得到安全」，共同營造安居樂業的生活環境。

警方強調，面對任何可能危害公共安全的情事，將以最高標準、最快速度因應，展現維護治安與守護市民安全的堅定決心。

