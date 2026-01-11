北捷掃碼戰 電支祭乘車免費

終於等到這一天！搭乘台北捷運，不再只能刷悠遊卡了。從今年開始，台北捷運開放17家業者的「QR乘車碼」乘車，除了8家公股銀行或郵局是使用財金公司的TWQR平台，電子支付業者也沒缺席，街口、全支付、悠遊付及一卡通Money等8家業者，更是將此視為新戰場，大灑幣鼓勵用戶使用，最大方的甚至祭出車資全額回饋優惠，等於搭車不用錢。

台新銀先行 7月起大解放

台北捷運開通30年，從最開始的磁卡，到能夠使用悠遊卡等交通票證，今年迎來史上最大的支付變革，同步開通掃碼與刷卡，其中掃「QR乘車碼」自1月3日開通，刷信用卡則由台新銀行進行為期半年測試，在6月底前只能夠刷台新卡，7月起再開放至所有信用卡。

率先上路的「QR乘車碼」，對於曾搭過高雄捷運的旅客，想來並不陌生，過往就可以使用一卡通Money支付車資並通過閘門。台北捷運這次則一口氣開放17家業者，除了以公股行庫及郵局為主力的TWQR，另外還有8家電支，至於去年底才上線的LINE Pay Money，則已經進入緊鑼密鼓的測試階段，力拚能盡快開通。

為了打響「開通北捷」第一炮，電支業者堪稱火力全開，街口支付1月底前祭出不限單筆搭乘金額，享隨機返幣最高100％回饋，幸運兒有機會搭「霸王車」。全支付則是單筆不限金額享20％全點回饋，每一全支付帳號周周回饋上限20全點，每月回饋上限為80全點。

悠遊付享半價 一卡通送券

擁有主場優勢的悠遊付不甘示弱，首次使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，享票價50％回饋，每戶限贈1次，上限33元。至於從高雄捷運起家的一卡通Money，則是端出搭乘台北捷運任1趟，即可獲得7-ELEVEN優惠券50元1張，每人限得1次，活動總限量10萬張。

愛金付（icash Pay）累積搭乘達5次，可獲得OPENPOINT點數20點；累積達10次，可再加碼獲得OPENPOINT點數40點，每戶最高可享60點，每戶回饋上限60點。全盈+PAY乘車碼搭乘台北捷運達10次，即可抽888元全盈儲值金。

刷玉山國旅卡 最高6.5％優惠

兩家銀行背景的電支，台新Pay綁定Richart正卡支付台北捷運乘車碼，並切換至Pay著刷方案，享最高3.8％台新Point回饋。玉山Wallet更一口氣端出四重回饋，其中綁定公務人員國民旅遊卡搭乘，最高可享6.5％回饋。

至於獨家可使用的台新卡，綁定Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay搭乘台北捷運，新戶享最高前10次免費，每人回饋上限300元，活動總限量1萬8000名；舊戶綁定且領券，同享最高前5次免費，每人回饋上限100元。

在使用「QR乘車碼」搭車時，最多人可能有的疑問是：常客、轉乘優惠還有嗎？這點倒是不用擔心，只要使用乘車碼進出站，系統會依同一個電子支付帳戶累積搭乘次數，並計算常客優惠，回饋金採跨月核算，原則上於次月5日撥入該支付帳戶，與使用悠遊卡無異。

轉乘優惠方面，使用電支帳戶搭乘公車及捷運，仍可依現行規定享有雙向轉乘優惠與北市幹線公車轉乘優惠，但前提是前後運具必須使用「同一個」電支工具，就是刷街口支付的話，就是一路到底，不能捷運刷街口、公車改刷悠遊付，系統才能判定符合。

相較於交通票證、QR乘車碼延續常客及轉乘優惠，信用卡因為考量資料保護，不能夠儲存在捷運端，所以不適用相關優惠。雖然似乎吃了點虧，但對於偶爾才搭一次捷運者，能夠用信用卡「順順過」，不用買單成車票、也不用再多張悠遊卡，便利性遠勝一切。