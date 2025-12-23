北捷排班警力出現空窗期 游淑慧質疑：正是張文犯案時段

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

北捷1219無差別攻擊事件引發社會高度關注，台北市議會交通委員會昨（22）日就事件進行專案報告。台北市議員游淑慧今（23）日上午受訪時指出，從北捷與市警局提出的時序資料中，發現捷運警察勤務出現關鍵空窗期，恰巧落在嫌犯張文犯案時段，「也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？」。她表示，「我雖不忍苛求第一線同仁，但必須承認有許多需要改進的諸多SOP問題」。

游淑慧表示，「也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？」（圖／方炳超攝）

游淑慧今日表示，昨日專案報告中，北捷提出的時間序列讓她察覺到「最不可思議的瑕疵」。資料顯示，嫌犯於17時23分在台北車站M7出口通道丟擲煙霧彈，行控中心17時24分接獲火警警訊，站長與保全人員17時26分便已抵達現場，但捷運警察卻直到17時33分才到場，「等捷警到的時候，嫌犯早就已經離開站體」。

她進一步追問市警局「北捷北車站內當時的捷警的人力數量」，才得知案發當下站內竟「居然沒有捷警人員,0個」。隨後比對勤務表發現，當天台北車站捷警於15點到17點執行巡邏與守望勤務，下一班卻直接銜接到18點到20點，導致「17點到18點就成為勤務空白時段 」。

游淑慧直言，台北車站是全台旅客量最高的捷運站之一，正值下班、下課尖峰時間，卻沒有任何捷警在站內，「我不知道為什麼要有一個小時的空白時段？」她也質疑，「也不知道計畫縝密的張文有沒有事先調查過勤務時間、了解勤務空窗？如果當時站內有捷警，會不會站內就能逮捕張文？這些都讓人質疑。」

游淑慧也指出，雖然捷運警察人力長期吃緊，「不忍苛責」，雙北117個捷運站僅由220名捷警、4個分隊共同負責，從去年年初到現在，平均出勤時間約9分40秒，但即便在人力有限的情況下，影響即時應變時間，中央應增加捷警的編制員額，而現有人力下，勤務規劃仍應避免在重要站點、尖峰時段出現真空，安排妥善勤務規劃，避免尖峰重要時段及重要站體「出現勤務人力空窗。」

游淑慧並補充，從監視器畫面可見，張文在台北車站內多次換裝、穿戴詭異，在M7、M8出口間徘徊長達半個多小時，甚至戴上防毒面具後接連丟擲煙霧彈，期間卻未見警察或保全主動上前盤查、制止，最終得以從容離站，「市民怎麼能不憂慮我們捷運維安系統的脆弱。」

另外，她也在采訪中提到，「站長身上沒有任何防備工具；他一個人要處理丟躑煙霧彈，一個人又要去急救傷患。這樣的人力，站長怎麼可能應付得來？尤其在北車站這麼大的站。」此外，她還表示，「在事情發生的一分鐘，」行控中心（OOC）雖已經在監看監視器，但多次通報中均未提及嫌犯持有刀械，恐導致警方第一時間誤判風險層級，「甚至我們有員警是沒有裝備就來到現場，也不知道兇手是有刀械、有利刃」。而捷運公司在第一時間沒有在聯合群組裡面通報，台鐵、高鐵、北捷在同個站體的連通，「當下不知道兇手在30分已經出站」，無法確定「兇手在整個站體裡面還在流竄」，在裡面「沒有發現保全有太多角色，保全總是可以扮演滅火、通報的角色。」

游淑慧強調，她並非苛責第一線同仁，而是認為「北捷每年20次的事故演練，或許沒有那麼確實和真實，」才會讓一些比較基礎的SOP漏洞依然存在。兇手持有刀械其實是看得出來的，但卻沒有通報。受傷的民眾也顯然不是嗆傷，因為他胸口有大量出血，其實哪怕站長無法判別這是什麼樣的刀傷，還是有經驗的員警可以回報這是利刃所傷。「這些都是考驗第一線同仁平常訓練是否落實」，當然因為捷運公司跟捷警人力有限，所以非常不忍苛求，「但若落實好每個SOP，是不是可以達到最大的損害控管，這是我們要質疑的。這才是我覺得我們有更多SOP可以阻止，避免後面這麼多傷害，再演變到這樣的事件。」

