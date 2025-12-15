北捷推出年末限定「貼心服務」！ 網笑：噴射祭要開始了

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

2025已到尾聲，歲末年終之際，跨年、尾牙與春酒等派對場合接連不斷。聚餐活動增加，為提升乘車品質，台北捷運公司推出「嘔吐袋」貼心服務，在鄰近大型餐廳的24個車站出口設置，供民眾自行取用，此服務預計持續至明年元宵節（115年3月3日）。

台北捷運公司推出「嘔吐袋」貼心服務，在鄰近大型餐廳的24個車站出口設置，供民眾自行取用。（示意圖／unsplash）

本次設置嘔吐袋的車站涵蓋多條捷運線，包括棕線南港展覽館站、內湖站、劍南路站、中山國中站、南京復興站、六張犁站；紅線台北車站、中山站、芝山站、復興崗站、台北101／世貿站、大安站；綠線南京復興站、景美站、大坪林站、公館站；橘線徐匯中學站、台北橋站、三民高中站、行天宮站；以及藍線南港展覽館站、國父紀念館站、西門站、龍山寺站。旅客除可在出入口直接拿取外，若數量用罄，也可向詢問處索取。

消息曝光後，有網友在社群平台Threads上分享於南港展覽館站看到嘔吐袋的畫面，笑稱「看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了」，其他網友也紛紛留言表示，「可以感覺到清潔人員的崩潰 」、「尾牙館的必備品」、「曾經在尾牙結束後因故到三總急診室，結果救護車送進來兩個喝到送急診的，還都是我們公司的」、「水箭龜的旺季」。

事實上，北捷去年也曾推出類似服務並獲得民眾好評，即使未看到告示，若有酒後不適情況，也可隨時向站務人員索取。北捷也提醒，旅客飲酒後搭乘大眾運輸工具，建議由親友陪同，若發生嘔吐情形，可立即通知站務人員或使用列車對講機，讓清潔人員即時處理，共同維護捷運環境整潔。

