北捷推出「馬年紀念套票」、「紀念紅包袋組」 限量販售地點公布

【緯來新聞網】迎接農曆春節，臺北捷運公司以「馬到成功、捷來運轉」為主題，推出「馬年紀念套票」及「馬年紀念紅包袋組」，自2月7日12時30分起於臺北捷運商品館中山店限量販售。2026「馬年紀念套票」，內容為馬年紀念幣1枚、臺北捷運一日票1張、兩款特製紅包袋及春聯斗方1張，每套售價399元，限量700套。今年首次推出「馬年紀念紅包袋組」，每組6入售價99元，以兩款造型傳遞「好運加倍」祝福，限量500套。

臺北捷運公司推出「馬年紀念套票」。（圖／台北捷運提供）

臺北捷運公司推出「馬年紀念紅包袋組」。（圖／台北捷運提供）

紀念套票與紅包袋以喜慶的正紅色為基底，點綴象徵財富與好運的金色燙金，北捷吉祥物「捷米」騎乘駿馬奔馳於票卡及紅包袋，展現新年大步邁向吉兆、步步高升的寓意。

臺北捷運商品館中山店限量販售。（圖／台北捷運提供）

提醒日前參加預購紀念套票或紅包袋的民眾，即日起至2月13日每日12時30分至19時30分，請至臺北捷運商品館中山店，出示「KKTIX」App電子票券QR code領取。「台北捷運Go」App會員，可憑捷運點1點免費兌換「馬年紅包袋（2入）」一組，為新春再添好運。

