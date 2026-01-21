北捷插隊爆口角衝突 婦人怒嗆：你推我幹嘛

婦人被提醒後，還反過嗆說，對方推她。（圖／翻攝自黑色豪門企業）





北捷又發生衝突事件，一名婦人疑似上車時沒有排隊，被提醒後，還反過嗆說，對方推她，在車廂破口大罵，明明疑似自己先插隊，讓其他乘客也看不下去。

插隊婦人：「你還催我。」捷運列車上，婦人當眾破口大罵。

插隊婦人vs.提醒眾：「你算什麼東西啊，欸...，你要怎麼樣，你推啊，（妳離開，妳站離我遠一點），你向著我推啊，（我...我碰妳幹嘛），什麼碰我幹嘛，你推我幹嘛，（推妳？）是沒錯就是你。」

婦人堅持男子，上車前推到她，氣噗噗最後還罵髒話。

案發在1月20號，正值通勤尖峰時段，婦人疑似在上車前，沒有排隊插隊上車，被提醒卻反嗆對方推她。其他乘客看傻眼，捷運警方也將調閱車廂監視器，還原詳細衝突原因。

