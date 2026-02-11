北捷揮刀砍傷高中生！思覺失調婦殺人未遂 高院改加重判7年

新北市王姓女子持美工刀砍傷鄭姓高中生，高等法院改判7年有期徒刑。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市44歲王姓女子患有思覺失調症，2024年11月深夜於板南線新埔站出現幻聽、幻覺，持美工刀劃傷鄭姓高中生的臉、頸，新北地院一審依殺人未遂判處有期徒刑4年6月，經上訴，高院今改判處有期徒刑7年，並於刑後施以監護2年。可上訴。

判決指出，王姓女子2024年11月8日在捷運新埔站搭乘開往頂埔站列車，行駛過程中王女受到思覺失調症影響，認為車門旁的17歲鄭姓高中生說自己壞話並跟蹤騷擾，拿出美工刀揮砍，導致鄭姓高中生頭、頸、左耳、鼻子受傷，所幸鄭姓高中生奮力抵抗、民眾上前協助壓制才讓鄭姓高中生得以存活。

新北地院一審認定，王女犯案時受思覺失調症之幻聽症狀影響，得依法減輕其刑，兼衡其素行、自陳之教育程度及家庭狀況、身心狀況、犯後坦承殺人未遂犯行等情狀，判處有期徒刑4年6月。

檢察官及王女不服判決提上訴，王女主張因思覺失調症而攻擊、非故意攻擊；檢察官主張鄭姓高中生為少年，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

高等法院審理後，認定王女犯下殺人未遂罪，因幻聽而持刀攻擊不認識的人，癱瘓捷運正常運轉，手段惡劣、危害甚巨，高院認定原審量處有期徒刑4年6月刑度偏低，改判處有期徒刑7年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護2年。

