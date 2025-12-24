北捷搭乘新規 無正當理由戴頭盔、面具拒運送

（中央社記者陳昱婷台北24日電）捷運台北車站等處19日發生隨機攻擊事件，北捷今天宣布旅客搭乘新規，若無正當理由佩戴防毒面具、頭盔、面罩等裝扮，足以引發危安疑慮且經勸導仍不改善者，將拒絕運送。

27歲張文19日身著戰術背心和防毒面具，在捷運台北車站等地丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內共4人死亡。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，為維護捷運系統安全、乘車秩序並兼顧多數旅客權益，即日起若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣並足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將一律拒絕運送。

北捷表示，此措施已增訂入「旅客進站裝扮應行注意事項」，並於網站正式公告，違反規定者會視情節與警察人員強制護送其離開車站，另若無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，也會通報警方記錄。

北捷表示，基於尊重多元文化與個人裝扮意願，戲服、布偶裝、COSPLAY等服裝原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。（編輯：龍柏安）1141224