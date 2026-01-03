北捷擋刀勇士余家昶告別式 總統府致贈褒揚令

捷運台北車站及中山南西商圈去年12月19日晚間接連遭同一名犯嫌投擲煙霧彈、隨機攻擊，造成3位無辜民眾死亡、多人受傷，其中，一名57歲男子余家昶挺身阻攔犯嫌，不幸遭殺害身亡。余家昶告別式3日在台北市懷愛館(第二殯儀館)舉辦，府院、朝野都派員出席，總統府副秘書長何志偉也到場代表致贈總統褒揚令。

賴清德總統2日明令褒揚桃園市民余家昶，總統府副秘書長何志偉今天(3日)出席余家昶告別式，並代表致贈總統褒揚令，褒揚令全文如下：

廣告 廣告

「桃園市民余家昶，鐵骨峭峻，俠氣干雲。自幼秉承貞亮潔己家風，躬行慷慨仗義之舉；夙懷嫉惡如仇志節，發抒臨難不懾本心，古道熱腸，梓里有聲。爰於民國114年(2025年)12月19日台北市隨機襲擊事件中，秉正執義，無懼惡匪持械侵逼，阻截暴徒縱火肆虐；懷仁憫人，挺身守護公共安全，奮力援拯社會大眾，詎料負傷重創，溘然而逝，敢勇當先，見危授命；赤忱丹衷，楷範足式。應予明令褒揚，用昭誠藎，而表遺徽。」

除了何志偉，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台北市議會議長戴錫欽等政要皆出席余家昶告別式上香致意。

戴錫欽受訪時表示，就他所知，從意外發生到現在，台北市政府、社會局、民政局、台北捷運公司以及桃園市政府等單位都跟家屬保持非常密切地聯繫， 家屬其實非常非常低調，但各界仍然非常感念余家昶的義舉，不只他的棺木覆蓋了台北市市旗跟中華民國國旗，總統也頒發褒揚令、台北市政府及桃園市政府也頒發褒揚狀，甚至他也親眼看到台北捷運公司董事長趙紹廉在現場行跪拜禮，致上最高敬意。

原本設置於捷運台北車站及中山站的民眾留言牆與紀念紙條，今天也完整移至告別式現場。戴錫欽透露，民眾留言牆與所有紙條將隨同余家昶的大體一同火化、前往西方極樂世界。(編輯：沈鎮江)