北捷擬導入AI辨識「即時通報」 7支監視器「無法回溯」挨批

台北市發生隨機攻擊事件後，北捷表示將參考國際做法，研議導入監視器AI辨識功能。不過19日事故發生時，北捷有七支監視器出現問題，導致畫面無法回溯，引起社會關注；對此北捷強調，透過其他正常運作的監視器，進行交叉比對，也能追蹤兇嫌足跡，並沒有因此影響辦案。

記者黃傲天說：「捷運台北車站M7出口下方這一處空曠區，就是12月19日隨機攻擊事件，凶嫌投擲煙霧彈的起點，煙霧瀰漫的景象都被監視器捕捉下來了，但是他當時所站的位置，沒有畫面。」

案發的地下二樓，部署超過40支監視器，但在關鍵危急時刻，好幾支沒能發揮功效，對此北捷表示，沒有任何監視器故障，只是凶嫌移動的範圍中，其中一部錄影主機磁區，事發前一晚受損，導致7支監視器，雖然能看到即時影像，事後卻無法回放，不過其他12支都正常運作，交叉比對凶嫌路徑後，沒有斷點，不影響辦案。

台大資管系教授楊立偉說：「為了要長時間都要儲存錄放，所以有可能這個硬碟發生故障，其實是還滿常見的，應該要問的問題是說，那到底如果一台故障，有沒有備援，這組硬碟故障了，那還有沒有別組的硬碟可以儲存，應該還是要能夠提供備援的影片，才是比較安全的做法。」

為了提升系統安全，北捷表示會參考國際做法，研議是否在重要車站，導入監視器AI辨識，AI大廠宣傳影片說：「Iveda AI，是一套強大的AI平台，旨在徹底革新我們感知，分析和應對安全威脅及營運挑戰的方式。」像這間國際AI大廠，能主動辨識潛在武器威脅，也能用AI識別可疑行為，並設計安全事件觸發機制，國內目前也有安防AI供應商，都是大眾運輸工具，能合作採購的參考對象。

台大資管系教授楊立偉說：「接下來就要在維持個資安全的情況下，盡可能地去做到這種，攻擊的姿勢，攻擊的物品的偵測，然後及早能夠把這種可疑的物品，跟出沒的人及早把他偵測出來。」如何跟上國際腳步，善用當代科技，防患未然，避免下次悲劇，有待台灣社會檢討精進。

