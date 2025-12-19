北捷擲彈砍人案4死5傷疑預謀! 警搜索兇嫌張文租屋處扣爆裂物材料

27歲兇嫌張文以煙霧彈跟長刀無差別攻擊。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭今（19）天發生嚴重隨機傷人事件，27歲兇嫌張文以煙霧彈跟長刀無差別攻擊，一路從北車走到中山站繼續砍人後墜樓死亡，全案總計4死5傷。警方表示，已於張文租屋處查扣製造爆裂物的相關材料，至於犯案動機有待進一步釐清。

張文今天接連於捷運台北車站地下通道丟擲煙霧彈並砍殺制止的民眾，之後又到中山站外丟擲煙霧彈，隨後持刀朝誠品南西店大門外騎士、民眾揮舞，最後闖入百貨繼續行凶，轄區警方隨即派員圍捕，但張文墜樓送醫不治，另外造成2名民眾傷重送醫不治。

行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等人接連趕赴現場了解狀況。台北市刑警大隊大隊長盧俊宏晚間在台北市警察局中正一分局前受訪時說明，經初步調查，犯嫌是在下午5點30分在捷運台北車站M7出口地下1樓通道丟擲煙霧震撼彈及汽油彈，造成1人OHCA（到院前心肺功能停止）。

警方提到，張文晚間6點多徒步抵達捷運中山站外的路口丟擲煙霧彈，隨後持刀朝誠品南西店大門外騎士、民眾揮舞，最後闖入百貨繼續行凶，造成2人OHCA，2人分別在1樓、4樓遭砍傷，傷勢集中在脖子。張文最後自百貨公司6樓墜樓，送醫前已OHCA，經院方搶救無效，晚間7點48分宣告不治，警方在他的身上搜出4把刀以及1顆汽油彈。

警方透露，張文目前無業，曾擔任過保全，住家在桃園，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，今年1月北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，經報請台北地檢署偵辦後，已派員至張文租屋處搜索，在屋內發現製造汽油彈的相關材料。另外，張文犯案時不慎遺落筆記本，目前已送往鑑識，並針對張文的手機進行解鎖。

警方擴大調閱監視器畫面釐清張文動線發現，張文先在17日投宿南京西路上的千慧旅館，疑似在裡面製作汽油彈，初步掌握張文從中正區租屋出發，先在北市中山區長安東路一段2處地方以及林森北路一處地下室縱火，後續在傍晚又前往租屋處縱火，趁警消忙於滅火之際，張文下午5點多抵達捷運北車地下道通道後犯案。

