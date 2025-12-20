北捷擲彈砍人釀4死！張文輕生亡楊繡惠氣炸：應該鞭屍，以洩萬恨

娛樂中心／黃韻璇報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。藝人楊繡惠也對此發聲，對於家人出面表示「已經兩年沒有跟他聯絡」感到難以理解，並直言「應該鞭屍，以洩萬恨」。

針對這起悲劇，楊繡惠表示，無辜死傷者令人心痛，「死者有多無辜啊，這已經不是普通的犯罪，是起笑的程度」，她認為事件已出現模仿效應，社會必須高度警惕。

接著楊繡惠也點名嫌犯家屬，對於家人出面表示「已經兩年沒有跟他聯絡」感到難以理解，她直言，「你是做爸爸媽媽的人，兩年沒有跟自己兒子聯絡，這太匪夷所思了吧？」質疑若兇嫌長期逃兵、甚至成為通緝犯，家人不可能完全不知情，「多多少少一定知道他有什麼問題」。

楊繡惠認為「應該鞭屍，以洩萬恨」。（圖／翻攝自臉書）

不過楊繡惠也坦言，要全面追究父母責任或許過於嚴苛，但仍認為家庭角色不該完全切割，「我相信他爸媽可能也沒想到孩子會壞到這種程度，可是事情已經發生，真的太誇張了。」

此外，針對張文犯案後輕生亡，楊繡惠甚至直言，「太可惡了，雖然那個人輕生！我覺得應該鞭屍以洩萬恨」。至於台灣公共運輸安全是否也該重新檢視，楊繡惠則在社群發文，「我看這個社會，以後不管座什麼交通工具都要跟坐飛機一樣的規格，驗身看有無違禁工具」，認為現行制度恐怕已無法因應這類極端事件。

