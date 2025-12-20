北捷擲彈砍人｜賴清德提3面向建立制度 承諾協助被害家屬處理後事

【記者江孟謙／台北報導】惡男張文（27歲）昨天在台北車站、中山區商圈隨機殺人、丟擲煙霧彈，共造成自己在內4死11傷，總統賴清德今天（20日）上午前往警政署聽取專案報告，強調面對重大事件，應不分黨派共同面對，但藉此事件，應建立一套制度來快速應變，並提出3點計畫。

賴清德說，首先是醫療照顧，各大醫院在發生事件後，除了提供醫療，在後續照顧患者的健康、心理輔導，都要有計畫性的推動，未來要透過中央與地方合作落實。

第二是強化專案小組功能，全面擴大對案件調查，本案雖兇手已經死亡，但警方還是要持續釐清其背景、犯案動機，有沒有幫兇或受人指使，金流來自何處，不應第一時間沒查到線索就輕易放過，要持續追查公布真相讓社會大眾知道。

第三則是以此案件為戒，除了在車站、人流多的地方布置警力，要強化反恐警力，讓快速部隊發揮作用，警政署與各縣市警察局要訓練建置反恐警力，才有辦法保護台灣社會。賴清德也承諾，對於案件中的死傷者，尤其是英勇抵抗的，後續補償、撫卹，政府都會好好協助。

此外，今天上午與會的行政院長卓榮泰，似乎對警力配置有微詞，他指出早上經過，發現中山站有大批警力，但是中山區的其他捷運站警力相對薄弱，希望警方可以重新規劃人員。

