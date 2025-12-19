北捷擲彈砍人｜黑衣男隨機砍人！民眾黨：譴責所有形式暴力、恐懼散播

【記者邱筠媜／台北報導】27歲男子張文19日傍晚在台北車站捷運出口投擲煙霧彈，犯案後又現身北市中山捷運站旁，在路口點燃煙霧彈後，持長刀隨機攻擊路人。對此，民眾黨表示，譴責所有形式的暴力與恐懼散播，無論兇嫌動機為何，傷害無辜是任何文明社會、法治國家，絕對不能容忍。

27歲男子張文19日傍晚，在台北車站捷運出口附近戴防毒面具投擲煙霧彈並持刀攻擊，導致1名57歲余姓男子當場失去生命跡象，經送醫後不治。嫌犯犯案後又現身北市中山捷運站旁，在路口點燃煙霧彈後，持長刀隨機攻擊路人，造成2人死亡。張文在大批警力包圍下，自西南誠品6樓處跳下，送醫搶救後宣告不治。

對此，民眾黨於臉書發文表示，本來應該是一個平靜的下班日，但卻突如其來遭受暴力事件衝擊。有兇嫌在台北市捷運站、熱鬧商圈，不斷施放煙霧彈，甚至持長刀砍人，造成旅客倒地命危，目前仍有多人都在醫院搶救生命。如此恐怖事件，讓整個社會陷入錯愕與驚恐。

民眾黨指出，譴責所有形式的暴力與恐懼散播。無論兇嫌動機為何，傷害無辜是任何文明社會、法治國家，絕對不能容忍的。

民眾黨強調，此時此刻，全體國人都會與受害者及其家屬同在，一起祈願傷者速速脫險，恐懼不會分裂台灣的善良老百姓，但願每一個台灣人民的心靈都能獲得安寧。

27歲男子於中山站持長刀隨機攻擊路人，現場聚集大批警消。邱筠媜攝

