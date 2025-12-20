北捷擲煙霧彈案釀9人傷亡 警政署啟動4防處作為

昨日擲煙霧彈傷人案發後警政署立即通報全國警察機關確實強化4項防處作為。圖：警政署提供

鑑於昨（19）日傍晚，在台北市台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈發生張姓犯嫌丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成9人傷亡，案發後警政署立即通報全國警察機關確實強化4項防處作為，包含提高見警率、強化聯防機制等，以維護民眾安全。

警方加強 大眾運輸系統場站等場所巡邏重點守望，並與當地警察局加強協調通報聯繫，立即應處。 圖：警政署提供

警政署說明，將提高見警率，加強大眾運輸系統場站等場所巡邏重點守望，並與當地警察局加強協調通報聯繫，立即應處，合計使用警力1932人次；同時強化聯防機制，針對周末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現不法可疑，立即通報應處。

警政署接著提到，也將加強快速通報及反應，各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大；現場應變處置，接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

