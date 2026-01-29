北捷攜手台北101 推一日暢遊套票

記者古可絜／臺北報導

臺北捷運公司推動城市觀光，首次與世界知名地標台北101合作，即日起推出「台北101觀景臺×臺北捷運一日暢遊套票」，旅客可從高空俯瞰城市天際線，再搭乘捷運一路暢遊中山商圈、西門町、淡水老街等熱門景點。

「一卡三用」 玩遍熱門景點

套票售價990元，可透過北北基好玩卡Taipei FunPASS官方網站及KLOOK線上旅遊平臺購買，包含專屬設計、具收藏價值的悠遊卡與「臺北101觀景臺」門票。套票悠遊卡「一卡三用」，其中臺北捷運一日票，自首次進站當日起至當日營運結束前有效；內含儲值金150元，可用於搭乘捷運、公車、客運或火車，也能進行小額支付，儲值金用完後，可再加值繼續使用。

廣告 廣告

旅客抵達臺北後，持電子憑證QR Code至捷運臺北車站或台北101／世貿站兌換實體票卡；同時搭乘郵輪抵達基隆港的觀光客也可使用，抵達後可前往基隆港務大樓的雄獅旅遊基隆門市兌換。

票卡設計以捷運列車與路線意象為核心設計，並呈現「台北101」建築，展現臺北城市的代表性，象徵臺北持續向前、充滿活力的都市。有興趣的民眾可至北北基好玩卡Taipei FunPASS官方網站或KLOOK線上旅遊平臺查詢，亦可致電（02）25363001轉9，或瀏覽臺北捷運公司網站（https://www.metro.taipei/）。

臺北捷運與台北101合作，推出一日暢遊套票。（北捷提供）

票卡以捷運列車與路線意象為核心設計，並呈現「臺北101」建築，展現臺北城市的代表性。（北捷提供）