北捷收炸彈威脅預告下午引爆 台鐵：共構車站全面戒備

北捷收炸彈恐嚇，預告下午1點30分引爆，全台車站緊急戒備。（圖：台北捷運臉書）

捷運台北車站和中山站上周五爆發隨機殺人案，造成4死11傷。不料北捷昨晚又接獲炸彈恐嚇，揚言今天（22日）下午1點30分在捷運系統引爆炸彈。對此，台鐵今天表示，已經針對全台有和捷運系統共構的車站區域全面戒備，提高警覺。

台鐵表示，昨晚10點40分接獲維安通報資訊，有民眾預告，今天下午1點30分將放置炸彈在捷運系統內並引爆。

台鐵接獲維安通報後，立即通報鐵路警察，並針對和捷運系統共站的松山站、南港站、台北站（台北車站）、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站，和鐵路警察及地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

對此，北捷回應還在釐清中，稍後回覆。