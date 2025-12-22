北捷收炸彈警告 全面戒備

北捷收炸彈恐嚇，警方全線戒備加強巡檢，並針對十二處轉乘站及死角加強檢搜。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟、陳金龍、陳治交∕綜合報導

台鐵二十一日晚間接獲維安通報資訊，內容具體提及二十二日下午一時三十分將在捷運系統內引爆炸彈，但未指明具體站點。鐵警局通知和捷運共構相關八處火車站提高警覺，並加強聯防戒備。警方巡檢均未發現可疑人員及物品。

據了解，自十九日北捷發生攻擊事件後，相關單位已陸續接獲數十封類似的恐嚇信件或訊息。捷運警察隊強調，目前全員處於高度戒備狀態，刑警大隊也已介入偵辦，正針對恐嚇信來源進行ＩＰ追蹤與科技偵查，誓言揪出幕後發訊者。

警方同時呼籲民眾保持冷靜但提高警覺，若在站內發現任何可疑物品或行為，應立即通知站務人員或警方，切勿隨意觸碰。對於惡意散布危害公共安全訊息者，警方將嚴格執法，絕不寬貸。

另對於二十一歲彭姓女子於二十一日下午搭乘高鐵列車，在台南高鐵站報警表示列車會爆炸。警方會同高鐵人員檢查並未發現爆裂物或可疑跡證，警方以涉犯恐嚇危害公眾安全罪嫌現行犯逮捕，並通報台南市衛生局協助。檢方訊問彭女後，認尚有詳予調查必要，命被告具保三萬元，責付家屬，並命被告應於每週二向所在地警察局派出所報到。