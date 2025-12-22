北捷收炸彈警告 全面戒備
記者孫曜樟、陳金龍、陳治交∕綜合報導
台鐵二十一日晚間接獲維安通報資訊，內容具體提及二十二日下午一時三十分將在捷運系統內引爆炸彈，但未指明具體站點。鐵警局通知和捷運共構相關八處火車站提高警覺，並加強聯防戒備。警方巡檢均未發現可疑人員及物品。
據了解，自十九日北捷發生攻擊事件後，相關單位已陸續接獲數十封類似的恐嚇信件或訊息。捷運警察隊強調，目前全員處於高度戒備狀態，刑警大隊也已介入偵辦，正針對恐嚇信來源進行ＩＰ追蹤與科技偵查，誓言揪出幕後發訊者。
警方同時呼籲民眾保持冷靜但提高警覺，若在站內發現任何可疑物品或行為，應立即通知站務人員或警方，切勿隨意觸碰。對於惡意散布危害公共安全訊息者，警方將嚴格執法，絕不寬貸。
另對於二十一歲彭姓女子於二十一日下午搭乘高鐵列車，在台南高鐵站報警表示列車會爆炸。警方會同高鐵人員檢查並未發現爆裂物或可疑跡證，警方以涉犯恐嚇危害公眾安全罪嫌現行犯逮捕，並通報台南市衛生局協助。檢方訊問彭女後，認尚有詳予調查必要，命被告具保三萬元，責付家屬，並命被告應於每週二向所在地警察局派出所報到。
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 103
張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠
張文隨機殺人事件震驚社會，造成多人死傷後自身墜樓身亡，引發法律賠償問題。由於兇嫌已死，刑事訴訟將獲不起訴處分，民事賠償則落在其父母身上，但若父母選擇拋棄繼承則無需承擔責任。根據犯保協會規定，死者遺屬最高可獲180萬元補償，重傷者可獲80至160萬元。英勇阻止兇嫌而犧牲的余姓男子，其家屬將獲得來自台北市政府和桃園市政府共計超過千萬元的撫卹金與理賠。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 38
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 82
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 150
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 53
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署
發 「中山砍人不揪」 男大生抓了！將送地檢署EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 78
張文與父母疏於聯繫 鄰居:這一家人都很神祕
政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者民視影音 ・ 1 天前 ・ 47
「張文我兄弟」落網？原來是轉貼者、身分是電機系男大生
張文恐攻北車、捷運中山站、誠品南西店事件目前出現更多恐嚇言論，19日他犯案當晚有人自稱是他的好兄弟，要在本月25日晚間在高雄車站做大事，近日落網的疑犯經查是轉貼者，是位電機系男大生，「真兇」尚未落網。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 47
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 322
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！沉默離開法院 經紀人回應了
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 170
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 28
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 216
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 122
從地獄爬回來的人 韓國瑜 金句連發
在藍營政治人物中，立法院長韓國瑜的機智與反應，堪稱名列前茅，深受韓粉支持。例如大罷免期間，韓國瑜為遭罷藍委站台，接連說出「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」、「罷免若成功，台灣民主一場空」等金句，提振士氣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 11 小時前 ・ 266
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。賴清德指出，《財劃法》、《國籍法》、《離島建設條例》與《公職人員選舉罷免法》等一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益與社會公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統賴清德發表談話。（資料照／取自Flickr；作者總統府）王金平今日中午在高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場等人共襄盛舉，並於會前接受媒體聯訪。記者提問，賴總統提出「在野獨裁」的說法，請教院長怎麼看？對此，王金平認為，「我們現在不必評論這些問題，總之就是希望能有促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步、繁榮來努力奉獻，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。原文出處：快新聞／賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了 更多民視新聞報導韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了民視影音 ・ 1 天前 ・ 120
余家昶挺身而出！相驗結果出爐...檢警悲悼「見義勇為」阻止傷亡擴大
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導北市19日發生震驚社會的隨機襲擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，57歲的余家昶察覺現場...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5