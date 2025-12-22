北捷收炸彈預告13:30引爆 台鐵加強共構車站巡邏

警察荷槍實彈在台北車站大廳來回巡邏，就怕有公安意外再發生，因為台鐵接獲捷運警察通報，有民眾預告22日下午1時半，將放置炸彈於捷運系統內並引爆，台鐵公司絲毫不敢大意，已針對與捷運系統共站之台鐵車站加強戒備，提高見警率。

台北捷運旅客吳小姐說道，「今天從台南上來，還是必須要搭交通工具啊，還是會覺得怕怕的。」

台北捷運公司表示，隨機傷人事件發生後第一個上班日，捷運系統各路線都正常，上午6時到8時的運量維持在18萬人次，和平常一致，沒有明顯差異，而下週將有跨年等大型活動舉辦，會加強演練，增加危機應變能力。

台北捷運公司站務處副處長蔡建興表示，「本公司會結合警察消防單位，近期舉辦一場大型的一個演練活動，在營運時間來舉辦，來增加我們的危機應變能力。」

由於遭砍傷民眾當中，有一人是已通報並服藥穩定控制的愛滋感染者，事發當時若有民眾遭血液噴濺但尚未就醫者，可以撥打1922防疫專線諮詢，必要時須在72小時內預防性投藥，以降低愛滋感染風險，衛福部表示已有個位數被轉介醫療院所進行評估。

衛福部長石崇良說明，「這兩天以來大概接了21通的電話，那多數都是擔心。當然也有少數，大概幾個、個位數有預防性投藥的情形。」

衛福部強調會重新檢視社安網並調整相關政策；此外，為了避免模仿效應擴散，台灣高檢署已成立督導應變小組，責成全國各地方檢察署，即刻成立防範恐怖攻擊應變小組，落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。