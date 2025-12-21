北捷攻擊事件人心惶惶 蕭美琴今赴教會祈禱：盼台灣行在和平公義道路上

副總統蕭美琴今前往教會為北捷隨機攻擊事件祈禱，願上帝撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴今天（21日）上午出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」，蕭美琴也主動提到，前天在台北市發生隨機襲擊的事件，需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。

蕭美琴致詞時表示，對基督徒來說，聖誕是上帝賜予的禮物，是愛的體現，也是和平的記號，是盼望的開始，她感謝長老教會透過陪伴或是對家庭、青年的關懷，將主的愛傳遞到需要的人身邊，在國家遭遇重大災害的時候，教會也總是站在第一線，以焚而不燬的精神，用行動見證信仰，將愛、盼望及勇氣傳遞到社會中。

接著蕭美琴提到，前天在台北市發生隨機襲擊的事件，需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。

蕭美琴指出，這段期間面臨種種天災或各種災害，台灣跟全世界很多民主國家一樣，也在推動全民安全指引，現在很多風險非常複雜也難以預料，但是防災不能只靠政府的力量，更需要社區一起參與，感謝長老教會長期投入公益，也協助政府推動防災士培訓，與台灣各個宗教共同為社區培養出在關鍵時刻發揮專業、愛心，能隨時協助社會的力量。

蕭美琴說，大家身處在動盪的世界中，面臨外交、經濟上的變動及挑戰，雖然AI帶來前所未有的速度及便利，但是也帶來新的未知。社會上常有不同的意見及衝突，但是因為信仰讓人更具韌性，在每一個地方，教會都是安定社會、溫暖人心最堅定的力量。

蕭美琴表示，在聖誕將近的時刻，希望上帝賜福給這個國家，賜平安給百姓，讓台灣在動盪的世界中可以行在和平公義及仁愛的道路上，也願主的恩典讓國家興盛、社會和睦，人民互相照顧，願平安降臨到每位兄弟姊妹當中，願主賜與更大的力量，堅定信仰與智慧，讓更多人可以看見上帝的榮耀，讓更多人看到光，在黑暗中看到希望。



