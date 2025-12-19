北捷攻擊事件再添1死 30多歲男中山站遭砍「送醫仍宣告不治」

嫌犯張文在中山站、南西誠品外隨機砍人。（翻攝畫面／Threads @_tonyun）

台北市今（19日）發生丟擲煙霧彈後隨機砍人的事件，27歲嫌犯張文（男，遭通緝中）先在台北車站犯案後又轉往中山站外行凶，多人遭砍送醫，隨後他自己在被警方圍捕後於誠品生活南西店墜樓身亡。他北車犯案時已造成一名57歲男子傷重不治，稍早又傳出一名30多歲的男子在中山站外被砍重傷OHCA，送醫仍回天乏術。

據報，27歲通緝犯張文今下午5點多先在北車北捷M7出口附近投擲煙霧彈，並刺傷一名疑似試圖阻止他的57歲民眾。傷者當下OHCA，送往台大醫院後搶救仍不治。

張男立刻又逃到北捷中山站外，先在大馬路上丟煙霧彈，持預藏的刀刃朝等紅燈的機車騎士和逛街民眾一陣猛砍，現場所有人驚慌逃竄。張男隨後躲進一旁的誠品南西店，遭警方圍捕後疑似畏罪從5、6樓墜樓，當場沒有生命跡象，送往國泰醫院後在晚間7點42分宣告死亡。

張男在中山站外持刀隨機砍人，所有人驚慌逃命。（翻攝自Threads @_tonyun）

晚間8點多又傳來不幸的消息，北市消防局透露，一名37歲的蕭姓男子在中山站外遭張男持刀攻擊呈現OHCA狀態，緊急送往馬偕醫院，但情況相當不樂觀，經搶救後還是不治死亡，讓整起攻擊事件再多添1亡魂。

據悉，此案另一名54歲男性捷運員工，在北車滅火時吸入煙霧送醫，中山站則還有1名30歲男子OHCA送新光醫院、2男2女受傷分送台大、三總等醫院救治。

