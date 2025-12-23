北捷攻擊事件引身心反應 心理師公會籲民眾避免自責

帶上鮮花，林先生專程到北捷北車M8的地下連通道，跪著祈禱並悼念阻止嫌犯，遭砍傷身亡的余家昶。

台北市民林先生表示，「不公平啊，就好人不長命，禍害遺千年那樣子。」

家住新北市的陳小姐沒買到鮮花，但她帶來早就寫好的信，要獻給這位英雄。陳小姐指出，「在信裡面默默的就是希望說佛祖能夠保佑他們（3名罹難者），然後通往西方極樂世界這樣，那也希望台灣會越來越好。」

一張又一張的卡片與便利貼，一束又一束的花，民眾感懷余家昶的犧牲，也透過這樣的方式，安撫自己不安的情緒。

大學生曾同學說，「會提升可能心中的那種警示心，會覺得害怕。」

台北市民林先生表示，「就完全睡不著覺。」

民眾說，「情緒會有點影響，但我是覺得說，我們該做的事情還是要做。」

諮商心理師公會全聯會指出，事件發生在人潮密集的公共空間，受影響的民眾相當廣泛，出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，伴隨心跳加速和睡眠變化等，也有人可能無感，都很正常，但民眾可學著如何穩定情緒狀態，避免自責和過度關注負面信息。

諮商心理師公會全聯會理事黃柔嘉說明，「回歸到日常的生活，對周圍的人事物是關心的，然後是警覺的，現在我們的日常生活當中，有哪些是我們自己可以控制、可以去決定的，這個會讓我們覺得比較踏實，那種失去掌控的這種焦慮，或是甚至是深層的恐懼，就會慢慢的去減少。」

北市社工工會副理事長沈曜逸表示，「最近這幾天，這些民眾彼此哀悼、互相的關懷，社會上這樣子的療癒，才有辦法讓我們的悲傷放下這樣子。」

除了強化一二級心理健康政策，諮商全聯會和北市社工工會也指出，社會發生重大治安事件，雖然悲痛，還是可藉此學習在不安中安頓情緒，大家互相照顧與關懷，是集體復原的重要力量。