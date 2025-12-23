北捷攻擊事件後民眾恐慌怎麼辦？心理創傷症狀、PTSD警訊與身心重建全解析

常春月刊

文 楊聰財（楊聰財精神科醫師、台灣華人身心倍思特協會理事長、精神健康基金會精神健康指數組召集人、公共衛生醫學博士/臨床教授

 

 

20251219日台北捷運發生攻擊意外，造成民眾恐慌！面對如此重大傷亡事件,社會大眾如何儘快恢復平靜,謹以本文和大家分享。

 

以下以心理創傷與公共衛生的專業角度說明，目的是幫助民眾理解「為什麼會出現這些反應、什麼情況屬於正常、什麼時候需要就醫，以及如何一步步重建安全與健康」。我會盡量用清楚、可辨識的指標來回答，而不是空泛的安慰語。

一、重大無差別恐怖攻擊後，民眾可能出現的身心障礙

=這類事件具有三個高度創傷性特徵：

1）無差別性、（2）公共空間、（3）高度媒體曝光

=因此影響的對象不只包含直接受害者，而是「整個城市的心理安全感」。

 

（一）不同族群，可能出現的身心反應類型

1️直接受害者（受傷者、目睹行兇者）

 

=最常見：急性壓力障礙、創傷後壓力疾患（PTSD

=可能症狀：

A 反覆浮現畫面、氣味、聲音（侵入性回憶）

B 做惡夢、失眠

C 對捷運、人群、夜晚極度恐懼

D 心悸、胸悶、噁心、手抖

E 情緒麻木、解離（覺得「不真實」）

F 自責：「如果我當時……」

 

2️間接受影響者（在場但未受傷、附近商圈工作者）

=最常見：亞臨床創傷反應、焦慮疾患

=可能症狀：

A 過度警戒（對聲音、陌生人高度敏感）

B 不敢再去案發地點

C 注意力下降、工作效率變差

D 容易暴怒或情緒低落

E 身體症狀（頭痛、胃痛、疲倦）

 

3️一般市民（未在場，但長期接觸新聞畫面）

=最常見：集體恐懼、慢性焦慮、存在不安

=可能症狀：

A 對「公共運輸」產生不信任

B 對社會產生「失序感」

C 睡眠品質變差

D 對未來感到悲觀、無力

E 對陌生人過度猜疑

 

4️兒童與青少年（即使未親眼目睹）

=症狀常以「行為退化」表現

=可能症狀：

A 夜尿、黏人、分離焦慮

B 情緒失控、哭鬧

C 攻擊行為或退縮

D 成績突然下滑

E 重複畫出或談論暴力情節

 

二、這些身心障礙會維持多久？會經過哪些階段？

（一）心理創傷的「四個典型階段」

 

=第一階段：急性衝擊期（014天）

A 大腦處於「生存模式」

B 情緒混亂、麻木、否認

C 身體症狀明顯

-這段期間出現不適，多半屬「正常反應」

 

=第二階段：情緒反應期（2週–3個月）

A 恐懼、憤怒、悲傷浮現

B 開始意識到「事情真的發生了」

C 容易被觸發（trigger

- 此時若症狀逐漸減輕，屬自然復原

 

=第三階段：創傷固化期（3個月以上）

-若出現以下狀況，代表創傷未被消化：

A 症狀未減反增

B 嚴重影響工作、人際、生活

C 開始依賴酒精、藥物

D 出現絕望、空洞感

-此階段常形成 PTSD、重度焦慮或憂鬱症

 

=第四階段：整合與復原期（因人而異）

A 創傷記憶仍在，但不再主宰生活

B 能重新建立安全感與意義感

C 有些人甚至出現「創傷後成長」

 

三、障礙嚴重到什麼程度「一定要就醫」？

=請牢記以下明確就醫指標，不是「撐不住才去」。

=立即就醫（急診或精神科）的情況

A 出現自殺或傷害他人念頭

B 嚴重失眠超過 35

C 恐慌發作頻繁（心跳快、呼吸困難）

D 解離（時間斷片、覺得自己不存在）

E 無法進食、無法工作

 

=應儘速門診評估的情況

A 症狀持續 超過 1 個月未改善

B 明顯逃避捷運、公共場所

C 情緒低落、易怒影響人際

D 反覆回憶事件畫面

=精神科、身心科、臨床心理師皆可介入

=用藥不是失敗，而是穩定神經系統的工具

 

四、恐怖攻擊後的「身心重建」：如何恢復平安與健康？

（一）個人層面：重建安全感

1️身體先穩定，心理才有空間

A 規律作息（即使睡不好，也固定起床）

B 溫和運動（走路、伸展）

C 減少反覆觀看血腥新聞

 

2️把「恐懼說出來」，而不是壓下去

A 與可信任的人談感受

B 用寫下來、畫出來的方式表達

C 不強迫自己「要堅強」

 

（二）家庭與社群：重建連結

A 多一點陪伴，少一點說教

B 不責怪「你怎麼那麼膽小」

C 對孩子給出清楚、安全的解釋

D 社區互助、集體哀悼有實際療癒效果

 

（三）社會層面：恢復公共信任

A 清楚透明的資訊發布

B 對受害者與第一線人員的尊重與支持

C 公共空間安全措施可見化

D 心理健康資源「主動到位」，而非等求助

 

（四）靈性層面：面對「世界不安全」的事實

=這類事件會動搖一個人最深層的信念：

-「這個世界是不是其實很危險？」

-「努力生活還有意義嗎？」

 

=靈性重建不是宗教宣傳，而是：

A 為痛苦找到位置

B 重新定義「活著的價值」

C 把恐懼轉化為守護生命的力量

 

五、一句重要的話

恐怖攻擊後出現心理症狀，不是你脆弱，而是你的人性仍然健全。

真正的危險，不是恐懼本身，而是「沒有人陪你走過恐懼」。

 

