北捷攻擊事件後民眾恐慌怎麼辦？心理創傷症狀、PTSD警訊與身心重建全解析
文 楊聰財（楊聰財精神科醫師、台灣華人身心倍思特協會理事長、精神健康基金會精神健康指數組召集人、公共衛生醫學博士/臨床教授）
2025年12月19日台北捷運發生攻擊意外，造成民眾恐慌！面對如此重大傷亡事件,社會大眾如何儘快恢復平靜,謹以本文和大家分享。
以下以心理創傷與公共衛生的專業角度說明，目的是幫助民眾理解「為什麼會出現這些反應、什麼情況屬於正常、什麼時候需要就醫，以及如何一步步重建安全與健康」。我會盡量用清楚、可辨識的指標來回答，而不是空泛的安慰語。
一、重大無差別恐怖攻擊後，民眾可能出現的身心障礙
=這類事件具有三個高度創傷性特徵：
（1）無差別性、（2）公共空間、（3）高度媒體曝光
=因此影響的對象不只包含直接受害者，而是「整個城市的心理安全感」。
（一）不同族群，可能出現的身心反應類型
1️直接受害者（受傷者、目睹行兇者）
=最常見：急性壓力障礙、創傷後壓力疾患（PTSD）
=可能症狀：
A• 反覆浮現畫面、氣味、聲音（侵入性回憶）
B• 做惡夢、失眠
C• 對捷運、人群、夜晚極度恐懼
D• 心悸、胸悶、噁心、手抖
E• 情緒麻木、解離（覺得「不真實」）
F• 自責：「如果我當時……」
2️間接受影響者（在場但未受傷、附近商圈工作者）
=最常見：亞臨床創傷反應、焦慮疾患
=可能症狀：
A• 過度警戒（對聲音、陌生人高度敏感）
B• 不敢再去案發地點
C• 注意力下降、工作效率變差
D• 容易暴怒或情緒低落
E• 身體症狀（頭痛、胃痛、疲倦）
3️一般市民（未在場，但長期接觸新聞畫面）
=最常見：集體恐懼、慢性焦慮、存在不安
=可能症狀：
A• 對「公共運輸」產生不信任
B• 對社會產生「失序感」
C• 睡眠品質變差
D• 對未來感到悲觀、無力
E• 對陌生人過度猜疑
4️兒童與青少年（即使未親眼目睹）
=症狀常以「行為退化」表現
=可能症狀：
A• 夜尿、黏人、分離焦慮
B• 情緒失控、哭鬧
C• 攻擊行為或退縮
D• 成績突然下滑
E• 重複畫出或談論暴力情節
二、這些身心障礙會維持多久？會經過哪些階段？
（一）心理創傷的「四個典型階段」
=第一階段：急性衝擊期（0–14天）
A• 大腦處於「生存模式」
B• 情緒混亂、麻木、否認
C• 身體症狀明顯
-這段期間出現不適，多半屬「正常反應」
=第二階段：情緒反應期（2週–3個月）
A• 恐懼、憤怒、悲傷浮現
B• 開始意識到「事情真的發生了」
C• 容易被觸發（trigger）
- 此時若症狀逐漸減輕，屬自然復原
=第三階段：創傷固化期（3個月以上）
-若出現以下狀況，代表創傷未被消化：
A• 症狀未減反增
B• 嚴重影響工作、人際、生活
C• 開始依賴酒精、藥物
D• 出現絕望、空洞感
-此階段常形成 PTSD、重度焦慮或憂鬱症
=第四階段：整合與復原期（因人而異）
A• 創傷記憶仍在，但不再主宰生活
B• 能重新建立安全感與意義感
C• 有些人甚至出現「創傷後成長」
三、障礙嚴重到什麼程度「一定要就醫」？
=請牢記以下明確就醫指標，不是「撐不住才去」。
=立即就醫（急診或精神科）的情況
A• 出現自殺或傷害他人念頭
B• 嚴重失眠超過 3–5 天
C• 恐慌發作頻繁（心跳快、呼吸困難）
D• 解離（時間斷片、覺得自己不存在）
E• 無法進食、無法工作
=應儘速門診評估的情況
A• 症狀持續 超過 1 個月未改善
B• 明顯逃避捷運、公共場所
C• 情緒低落、易怒影響人際
D• 反覆回憶事件畫面
=精神科、身心科、臨床心理師皆可介入
=用藥不是失敗，而是穩定神經系統的工具
四、恐怖攻擊後的「身心重建」：如何恢復平安與健康？
（一）個人層面：重建安全感
1️身體先穩定，心理才有空間
A• 規律作息（即使睡不好，也固定起床）
B• 溫和運動（走路、伸展）
C• 減少反覆觀看血腥新聞
2️把「恐懼說出來」，而不是壓下去
A• 與可信任的人談感受
B• 用寫下來、畫出來的方式表達
C• 不強迫自己「要堅強」
（二）家庭與社群：重建連結
A• 多一點陪伴，少一點說教
B• 不責怪「你怎麼那麼膽小」
C• 對孩子給出清楚、安全的解釋
D• 社區互助、集體哀悼有實際療癒效果
（三）社會層面：恢復公共信任
A• 清楚透明的資訊發布
B• 對受害者與第一線人員的尊重與支持
C• 公共空間安全措施可見化
D• 心理健康資源「主動到位」，而非等求助
（四）靈性層面：面對「世界不安全」的事實
=這類事件會動搖一個人最深層的信念：
-「這個世界是不是其實很危險？」
-「努力生活還有意義嗎？」
=靈性重建不是宗教宣傳，而是：
A• 為痛苦找到位置
B• 重新定義「活著的價值」
C• 把恐懼轉化為守護生命的力量
五、一句重要的話
恐怖攻擊後出現心理症狀，不是你脆弱，而是你的人性仍然健全。
真正的危險，不是恐懼本身，而是「沒有人陪你走過恐懼」。
（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
