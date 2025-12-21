北捷攻擊事件掀「小橘書」討論潮 內政部：已發送近7成、逾680萬本

1219北捷攻擊事件震驚全台，不少民眾開始討論內政部發放的「小橘書」重要性。（資料照片／李智為攝）

台北捷運台北車站、中山站19日發生隨機砍人案，造成4死11傷悲劇。不少人提及內政部發放的「小橘書」《台灣全民安全指引》的重要性，其中幾頁就有說明遇到類似情況該如何處理。內政部今天（21日）表示，截至12月19日止，全台完成發送已達近7成，至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於下週24日開始陸續發放。

內政部今表示，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣、市辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也積極配合推動、執行成效良好。

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。

內政部提到，至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於下週24日開始陸續發放，如果民眾想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版。內政部將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能儘速收到這份貼近生活、守護家園的安全指引，共同打造更安心、更有韌性的臺灣社會。



