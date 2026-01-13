北捷攻擊事件翻版！決戰時刻「幽靈」現蹤 24歲女上街頭試裝慘了

者呂彥／花蓮報導

女子裝扮成電玩“決戰時刻”的「幽靈」。（圖／翻攝自當事人社群）

花蓮一名廖姓女子（24歲）昨天戴著骷髏頭面罩、身穿防彈背心、腿上插著手槍，大辣辣出現在鬧區中正路上，宛如北捷隨機殺人案翻版，引起民眾恐慌，雖然廖女自稱下個月南港動漫展，想先到市區「試裝練習」，但最後被警方帶回偵辦，且依違反社維法裁罰。

12日下午4時許，民眾目擊花蓮市區中正路上有不明人士身穿防彈背心、頭盔及各式專業戰術裝備，腿上還插著一把手槍，臉部刻意戴上骷髏頭面罩，因北捷隨機殺人案才剛發生不久，不少民眾擔心發生效仿事件，連忙報警求助。

警方獲報後，在中正路與新港街口一家超商旁騎樓，找到這名裝扮驚人的廖姓女子，她急忙澄清，自稱只是為了參加下個月南港動漫展，才會先到市區試裝練習，並稱自己cosplay的角色是電玩“決戰時刻”的「幽靈」。

決戰時刻中的角色「幽靈」。（圖／翻攝自網路）

警方表示，廖女因無故攜帶類似真槍之玩具，遭員警帶回偵辦，廖女已違反社會秩序維護法第65條，將被裁罰1萬8千元以下罰鍰。

