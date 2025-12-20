北捷攻擊事件陰影 嘉市國際管樂節踩街首見維安特勤

今天登場的嘉市國際管樂節踩街警方首度動用特勤到場維安。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2025嘉義市國際管樂節」重頭戲管樂踩街嘉年華，今天下午在中央噴水圓環熱鬧登場，來自義大利、日本、韓國、香港等7支國際隊伍與48支國內各級頂尖行進樂隊共同演出。鑑於昨天台北發生連續攻擊案，警方在管樂踩街區域提升見警率，也首度動用維安特勤到場。

踩街開幕儀式以「百年樂聲，共響嘉年」揭開序幕，邀請3支具代表性的團隊跨界共演—北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭與義大利科里中古世紀樂旗隊攜手登場，為活動帶來第一波高潮。

隨後由嘉義市長黃敏惠、前監察院長張博雅、立委王美惠、張啟楷、林倩綺等各界人士，帶領管樂踩街隊伍從中央噴水圓環出發，中山路兩側擠滿樂迷爭賭各隊伍風采，現場熱鬧非凡。

黃敏惠說，管樂踩街嘉年華號召各地管樂團來到管樂之都嘉市，讓大家感受音符無所不在，代表著幸福，也是美好的總合，希望藉由音樂讓大家有更多交流，讓未來更美好。

踩街隊伍陣容浩大，演出團隊沿中山路向KANO棒球園區行進，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，嘉市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍接連上陣。

受樂迷矚目的日本「奈良大學行進樂部」展現青春活力、連續28年榮獲日本金獎傳奇隊伍「日本熊本工業高校吹奏樂部」展現動感步伐；香港「普音步操樂團與格蘭風笛樂隊聯合樂團」融合步操鼓隊和蘇格蘭風笛的雙聲部，奏出罕見的文化共鳴。

「韓國濟洲海女歌舞團」首次來台演出，以傳承百年的韓國海女文化為創作核心，透過舞蹈、歌謠與象徵性儀式動作，細膩展現人與海洋共生的文化美學。

今年開幕晚會將於晚間6點在市府北棟大樓預定地舉行，由嘉市管樂團、禾作社劇團及嗩吶大師林子由攜手呈現跨界開場作品「諸羅320+1：吹響嘉義的時代樂章」，更有國內外6支隊伍輪番登場，並由藝人范曉萱再度詮釋她所創作的管樂節主題曲「管他什麼音樂」，與合體人氣歌手黃宣YELLOW帶來壓軸演出。

受樂迷矚目的日本「奈良大學行進樂部」展現青春活力。(記者丁偉杰攝)

北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭與義大利科里中古世紀樂旗隊攜手聯演。(記者丁偉杰攝)

「日本熊本工業高校吹奏樂部」連續28年榮獲日本金獎傳奇隊伍，參與嘉市管樂踩街。(記者丁偉杰攝)

嘉義市長黃敏惠(右二)、前監察院長張博雅、立委王美惠、張啟楷、林倩綺等人出席管樂踩街活動。(記者丁偉杰攝)

