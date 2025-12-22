北捷攻擊事件「小橘書」能幫上忙？劉世芳籲從頭翻閱：遇事能冷靜避難

內政部長劉世芳今呼籲，民眾應花點時間把小橘書從頭翻閱，遇事才能冷靜思考如何避難。（圖／林煒凱攝）

北捷台北車站及中山站外19日發生隨機殺人事件，不少人提及內政部發放的「小橘書」《台灣全民安全指引》的重要性。內政部長劉世芳今天（22日）受訪時表示，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成，呼籲民眾把小橘書從頭翻閱，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都清楚載明。

立法院內政委員會今邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

針對網路上熱議小橘書，劉世芳會前受訪指出，小橘書發放比例各縣市已達86%左右，發送成功率約7成。若各位能把小橘書看清楚，裡面包括緊急避難、有什麼狀況、掃QR code或報案電話等都清楚在裡面，「請大家花一點時間，把小橘書從頭翻閱一遍，如果碰到狀況時，更能冷靜思考如何避難，這是我們最大的一個功能」。

至於這次隨機殺人事件是否跟境外勢力有關？劉世芳認為，跟所謂國外或境外較沒相關。唯一有相關的，大概就是網路上出現「模仿犯」，刑事警察局從19開始至21日中午左右，已累積20則相關訊息。如果在台灣找得到人，不管是台北、新北、台中、高雄，已陸續移送地檢署偵辦。

劉世芳強調，不管是恐嚇還是威脅，對公眾都是非常大的焦慮與不安，各地也配合刑事局做相關偵辦，「而且我們不會停止，會繼續偵辦下去」。



