北捷攻擊事件！稱台北演唱會「有必要」會設安全門 蔣萬安：會評估

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站19日發生無差別攻擊事件，遭通緝的27歲男子張文施放多枚煙霧彈並持刀攻擊民眾，目前包括張文在內已有4人死亡，另11人受傷。台北市長蔣萬安今（20）日指出，市內大型活動，如路跑、演唱會等會全面升級戒備，演唱會在必要下也會設置安檢門。而對於設置安檢門一事，蔣萬安也表示，後續會研議此舉的可行性，北捷會評估。

蔣萬安上午召開跨局處緊急應變小組會議，並在會後接受媒體訪問。蔣萬安表示，台北車站、中山、西門、信義計畫區、各大夜店、圓山花博市集等人潮聚集地，也會全面加強臨檢與增加見警率。

蔣萬安說，市內路跑、演唱會等大型活動也會全面升級戒備，演唱會必要下也會有設置安檢門等維安措施，另捷運站、火車站等場所也會進行爆破物偵測等舉措，捷運公司除了加強警力，也會在全線各站點進行高強度演練，包括人員疏散以及如何應對此類攻擊事件。

另針對演唱會等是否設置安檢門？蔣萬安回應，北捷全線將增加保全人力並加強巡邏，並結合捷運警察全副武裝巡檢，後續會研議此舉的可行性，北捷會評估。

