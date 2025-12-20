北捷攻擊事件！網傳張文抖音帳號 林秉宥：注意力應放在大型活動維安

記者楊士誼／台北報導

27歲通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站犯下暴行，造成包括他在內4人死亡、另11人受傷。網路更流傳張文的抖音帳號，指稱背後有中國介入云云。民進黨新北市議員林秉宥今（20）日表示，這常常是敵人設下的稻草人，應將注意力放在提升大型活動的維安措施，與檢視如幫派分子等高風險人員的動態。

林秉宥表示，有人傳犯案者的抖音帳號給他看，這雖然有助於了解該個案，但是太容易找到線索，「常常只是敵人設下的稻草人，要分散注意力用的」。他認為，應該要把注意力放在近期的大型活動維安措施提升，還有檢視高風險的人員（例如幫派份子）近期的動態。

林秉宥強調，且必須要有配套，包含讓積弱已久的民防體系，或未曾合作過的民間團體開始接替部分的巡邏任務，不然會把負責治安的警察同仁累死。「兩個人就能忙死上萬個警察，這場仗一定輸。但只要我們還能堅持著保護家人，保護台灣的心，起碼會立於不敗之地」。

