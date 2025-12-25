北捷攻擊剛過...謝龍介造勢驚見「手槍」！藍副主席送上高喊：開一槍

國民黨日前提名謝龍介角逐台南市長。翻攝江怡臻臉書



國民黨台南黨部退伍軍人委員會今（12/25）舉辦感恩餐會，為甫獲提名的台南市長參選人謝龍介造勢。副主席季麟連竟在台上拿出一把「手槍」，並當場裝上彈匣送給謝龍介，盼他火力全開，謝龍介接過後，還高舉著槍，表示要打擊黑金。網友直呼，距駭人的北捷案才幾天，這個的行為是腦子有洞嗎？

國民黨昨正式提名謝龍介參選台南市長，藍營軍系團體今舉辦感恩餐會為他造勢。海軍陸戰隊二級上將出身的副主席季麟連，竟在舞台上組裝手槍，交給謝龍介後，還說「開一槍」，謝龍介雖一度面露尷尬，但隨即微笑接下高舉。

廣告 廣告

季麟連說，本來要帶一技長槍來，但因近期敏感，搭高鐵怕不方便，所以改送手槍，預祝謝龍介旗開得勝、火力全開。工作人員補充說明這是「吉祥物」，也透露是玩具槍。

謝龍介舉著槍接著致詞，表示要用它來打擊黑金、杜絕官商勾結，希望強化治安、保護台南，最後還高舉手槍喊著：「要在冰天雪地的台南，開出美麗、燦爛的花朵。」現場則凍蒜聲不斷。

只是畫面傳出後，令許多人傻眼，在社群上直呼「恐怖攻擊剛剛發生，國民黨這個操作是想要發動更大的攻擊嗎？」、「整黨都有病！」、「可以報警了！造勢場合公然送手槍，真的是一群無腦的暴力小丑」、「實在太離譜」、「是想要恐嚇台南市民嗎？」、「上星期才發生的捷運攻擊事件而已，你們怎麼還敢做這樣的壞榜樣，完全教壞小孩欸」。

還有人反諷「恭喜謝龍介與KMT，應該是全世界第一個拿手槍造勢的政治人物與政黨，還不快去申請一下金氏世界紀錄」、「槍桿子出政權？！這很共慘黨」、「吉祥物是槍耶」、「中國黨這麼愛甩弄武器，怎麼還在擋國防預算？」。

更多太報報導

桃機第三航廈北廊廳啟用 賴清德曝3目標：2027年如期如質完工

藍白提「台灣未來帳戶」 郭國文酸拿香跟拜：構想來自我？

籲民眾挺彈劾護憲 洪秀柱：賴政府正踐踏憲政、架空制衡