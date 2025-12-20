北捷攻擊嚇死人！網喊「不去跨年」 賈永婕這麼說

【記者張瑞振／台北報導】嫌犯張文（27歲）昨（19）日在台北車站、中山區商圈隨機殺人、丟擲煙霧彈，共造成自己在內4死11傷；由於該事件擴大，有網友在社群平台發文，「大家跨年儘量待在家，不要往人多的地方去」、「暫時不要再去跨年了，保護好自己好嗎」，對此，台北101董事長賈永婕表示：「我相信政府的維安能力。」

台北101大樓的煙火秀，是每年跨年晚會的年度盛事，對於網友說不要去跨年，賈永婕除相信政府外，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現！一起迎接跨年！」

對於此案件，賈永婕呼籲：「面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤。這樣的情緒可以理解，但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」

