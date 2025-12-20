北捷攻擊嫌犯共變裝5次 警發現犯案計畫未查獲共犯

台北車站及捷運中山站周邊昨日發生隨機攻擊事件，已知造成3死11傷，27歲嫌犯張文也在闖入誠品南西店後墜樓身亡。台北市警局長李西河今日上午出面表示，警方初步查證認定，此案屬於個人隨機襲擊的殺人案件。

北車、中山隨機攻擊3死11傷 嫌犯遭圍捕墜樓身亡

台北市刑大大隊長盧俊宏說明，張嫌自去（2024）年底至今都沒有工作，今年1月起就在台北市公園路租屋，但在12月17日轉移至大同區一處鄰近誠品南西店的旅館入住。警方調閱監視器確認，嫌犯在17至19日間都是單獨行動，沒有和其他人接觸。

警方搜索張嫌租屋處後，現場扣押2部筆記型電腦及製造汽油彈的工具與材料等，並透過數位鑑識，在雲端發現疑似張嫌的犯案計畫，存取權限及編輯紀錄都只有張嫌一人，並未查獲有共犯。

警方調查指出，張嫌從在中山區縱火、返回公園路租屋處，到台北車站隨機傷人期間就變裝了3次，在北車攻擊後、往中山站及誠品南西店途中也變裝2次，總共變裝5次；透過監視錄影帶及現場跡證確認，北車和中山站攻擊案的嫌犯是同一人。

另外，盧俊宏提到，張嫌的蝦皮購買紀錄中，有在北車案發現場尋獲的拖式行李及汽油桶；煙霧彈則非軍規，與製造汽油彈的材料都可在網路上買到。

盧俊宏說，張嫌的家人表示，他們已2、3年沒有聯繫，扣押證物中也尚未發現犯案動機，仍待進一步釐清。