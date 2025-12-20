北捷攻擊後網路恐嚇「下個目標是高雄車站」 陳其邁親赴巡視：已鎖定多個IP

高雄於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用。 圖/取自陳其邁臉書

[Newtalk新聞] 台北捷運昨（19）日晚間發生丟擲煙霧彈及隨機傷人事件，事後有不明人士在網路社群張貼恐嚇訊息，聲稱與兇嫌張文「屬同一組織」，並揚言「下個目標是高雄車站」，對此，高雄市長陳其邁今（20）日上午親赴高雄車站巡視，強調警方已掌握多個IP位置，全力追查中，並要求台鐵、高鐵、捷運等重要交通節點全面加強警戒。

陳其邁上午到高雄車站巡視時，當場向執勤警力喊話指出，北捷無差別攻擊事件引發社會高度不安，任何可疑或可能危及治安的狀況，都必須第一時間排除；同時也提醒執勤員警在提升警戒的同時，務必注意自身安全，確保市民與第一線人員都能受到保護。未來包括車站在內的各大交通樞紐，都是執法與巡守的重點區域。

陳其邁隨後接受媒體聯訪表示，目前警方已初步掌握恐嚇留言所涉IP位置，總計鎖定6個IP，其中1個已排除，另有數個涉及境外IP；高雄市警局已與警政署及相關國安單位密切聯繫，正全面追查來源與身分。市府也已責成警力針對重要交通場站與人潮聚集處，全面升高維安層級。

針對近期高雄大型活動密集舉行，包括中央公園「高雄聖誕生活節」今晚即將登場、預期湧入大量人潮，陳其邁強調，市府將全面提升警力部署與巡查密度，並依活動性質調整優先順序。未來不論是大型演唱會或跨年活動，皆會事前完成警力演練與風險評估，確保民眾安心參與。

此外，針對北捷攻擊事件兇嫌的哥哥在高雄工作的相關訊息，陳其邁說明，警方昨晚已完成查訪。據兇嫌兄長表示，家人已與嫌犯長達5年未有聯繫，並不清楚其實際居住地與行蹤；相關查訪結果已彙整通報台北市警察局與警政署，供後續偵辦參考。

高雄市警察局也同步啟動強化安全維護與預防作為，防範「模仿效應」擴散，全面提升轄內維安勤務，並針對捷運、輕軌等大眾運輸系統採取多項強化措施，包括於尖峰時段與人潮密集區域增派警力、提高見警率；強化場站聯防機制，要求業者加密巡視並即時通報；同時指示110勤務指揮中心，將大眾運輸相關報案列為最優先派遣，預置巡邏警力與快速打擊部隊於重點場站周邊，務求在最短時間內到場應處，防止事態擴大。

市府強調，面對任何威脅公共安全的行為，將以最高標準因應，確保市民生命與交通安全不受威脅。

高雄於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用。 圖/取自陳其邁臉書