北捷攻擊掀「小橘書」討論潮 醫師點4頁內容促建立應變觀念

在應對毒化物質災害部分，小橘書在第2章節「當危急來臨時」，列出避、脫、沖、蓋、送5大步驟。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕27歲張文19日在台北市發動隨機攻擊，造成嚴重死傷，也讓政府印製、俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》再度引發討論。該指引內容涵蓋各類災害在發生前與發生當下的應變作為，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金指出，台灣社會長期處於相對安定狀態，面對突如其來的危機往往缺乏準備，並針對此次事件特別點出4頁內容，建議民眾翻閱，建立基本應變觀念。

朝野立委今天在立法院內政委員會質詢關切小橘書的精進方向，內政部長劉世芳答詢時坦言，雖然小橘書有提到毒化物質災害的指引，但在重大暴力危安事件的部分並不明確，未來更新版會加入進去。她也提到，今年警政署有發布暴力、搶劫等應對方式，但因認為機率不高沒列入小橘書，下次會列入。

廣告 廣告

「台灣全民安全指引」主要共分為3個章節：平時的準備、當危機來臨時、守護家園，分別闡述當災害來臨前及來臨時可以如何因應。陳志金表示，台灣人長期處於沒有戰爭、相對安定的生活環境，對於這些突如其來的危機，或許沒有什麼準備、也不知道該怎麼因應，建議可以翻閱「台灣全民安全指引」，並點出其中4頁的指引內容。

在應對毒化物質災害部分，「小橘書」第12頁列出5大步驟，第一，「避」，以手帕、濕布遮住口鼻，往上風方向離開；第二，「脫」，到達安全區域脫去外衣、遮蔽物；第三，「沖」，先以乾部擦拭、去除明顯的污染物，若有清水，再以大量清水從頭到腳沖洗；第四，「蓋」，用乾淨外衣覆蓋，注意保暖；第五，「送」，立即就義或送醫。

面對大量出血狀況，小橘書第13頁教戰，首先立刻撥打119，接著在傷口加壓止血或使用止血帶，可將止血帶綁於出血點上方5到8公分，並記錄止血帶開始使用時間；若無止血帶，可用衣物或毛巾對出血處進行加壓，或使用替代品如圍巾、絲巾，搭配長棍作為臨時止血帶，等待救護人員抵達。

在心裡健康部分，小橘書第23頁提到，遭遇重大災變或軍事侵略，容易讓人產生心理壓力，出現緊張、焦慮、害怕等，是很正常的反應。當出現這些反應時，民眾可以提升緊急應變能力，做好準備，降低對未知威脅的恐懼；與家人、親近的朋友談論你的感受，維持與親友的連結，降低孤獨感；維持良好的飲食、睡眠與運動習慣，保持健康同時找到方式紓解壓力；減少閱讀新聞或網路資訊，避免過多資訊導致焦慮增加。尋求專業心理機構協助。

小橘書第24頁提到如何如何與孩子討論危機與軍事侵略，當孩子展現出壓力或憂慮的跡象時，民眾可以傾聽孩子的焦慮，並邀請他們參與對話；誠實解釋、大方討論我們所面臨的危機；培養孩子辨別正確資訊的能力；與孩子一起準備緊急避難包；規劃家庭活動，轉移注意力，並放鬆心情。

【看原文連結】

更多自由時報報導

小橘書拿到了嗎？內政部：全台完成發送近7成

「小橘書」擬增重大暴力危害事件指引 劉世芳：若獲支持明年出新版

出現模仿犯！刑事局獲20則隨機攻擊訊息 劉世芳：持續偵辦

北捷連續攻擊案後全民瘋找「小橘書」 苗縣府回應了

