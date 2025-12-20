北捷攻擊案傷者為HIV感染者 疾管署：傳染機率低於萬分之一

捷運台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，警政署表示，經調查並無共犯，為隨機、有計謀式的襲擊事件，並初步排除恐怖攻擊，嫌犯張文的犯案動機仍須進一步確認；今（20）日衛福部召開記者會，指出此次遭襲擊的其中一名傷者，為HIV（愛滋病毒）感染者，因此啟動相關感染預防作為。

疾管署署長羅一鈞表示，該名感染者是經通報且長期服藥、病情控制穩定，病毒量在測不到的範圍，但因感染風險無法完全忽略，因此提醒事件發生時，遭砍傷或是血液暴露到傷口或黏膜（如眼睛）而未就醫者，應到醫療院所進行評估，以便在黃金72小時之內進行預防性投藥；至於已送醫的11名傷者，也已通知醫院進行評估與處置。

羅一鈞也強調，血液暴觸感染HIV機率極低，估可能低於萬分之一，經投藥後感染機率降至零，請民眾勿過度擔憂，也提醒根據《傳染病防治法》與愛滋相關條例，若洩露感染者個資最重可處3萬至15萬，也避免肉搜增加感染者的心理調適壓力。

羅一鈞也以過去國外事件為例，2006年德國柏林曾發生連續殺人事件，傷者33人中有一名HIV感染者，後續經投藥並監測，並無其他傷患遭感染；除此之外，愛滋病毒在環境適應能力相當弱，只要接觸到空氣容易死亡，因此若是暴露者的家屬或是曾載運過的計程車司機等，並不需要擔心被傳染的風險。

衛福部長石崇良也說明此次案件傷者最新狀況，11衛傷者中有5位已出院、1名因嗆傷仍在急診治療；另有2名傷者因傷及血胸及頸部外傷仍於加護病房，還有3名病患因胸頸刀傷住在一班病房，並無生命危險。