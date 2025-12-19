北捷攻擊案全台警戒！ 政院高層、交通部動員機制全揭露

因應北車攻擊事件影響，台鐵與高鐵接獲通報後啟動三級警戒，調派防護團與員工強化場站巡檢與乘客安全維護。（圖／林冠吟攝）

台北市今（19日）傍晚驚傳捷運連環攻擊事件，曾任保全的27歲男子張文在台北車站捷運M7、M8出口間投擲多顆煙霧彈與汽油彈，隨後又於台北車站及中山站持刀攻擊民眾，造成多人受傷，而張嫌隨後跳樓畏罪自殺，截至目前最新消息，目前已釀成3死6傷。事件引發社會不安，行政院與交通部緊急啟動跨部會應變機制，並對全國交通場站全面升級警戒。

行政院長卓榮泰。（圖／林冠吟攝）

行政院長卓榮泰晚間赴北車視察，說明事件發生於今日17時20分左右，嫌犯戴著面具，攜帶五至六顆煙霧彈與汽油彈，攻擊一名路人後逃逸。受害者背部遭鈍器重擊倒地，目前在台大醫院搶救。另有一人因吸入煙霧不適送往馬偕醫院，情況穩定。

卓榮泰強調，已指示警政署徹夜追查嫌犯身分與動機，同時要求內政部與警政單位對全國交通設施全面提升戒備，包含鐵公路車站、捷運站、航空站與港口等關鍵節點。他呼籲民眾保持冷靜、配合現場人員指示，政府會全力偵辦此案，保障國人安全。

交通部長陳世凱也指出，事件雖發生在北捷系統，但牽動北車整體運輸網絡，交通部立即指示台鐵、高鐵成立應變小組，並由防災中心統一調度處置，同步協助疏運人潮與維持現場秩序。目前包括捷運、台鐵與高鐵皆維持正常營運。

交通部表示，已通報所轄陸、海、空交通場站（含機場、港口、觀光景區）進入高度警戒，並聯繫鐵路警察局全面加強巡防。同時，也提醒旅客如需協助，請配合現場人員指引，交通部將全力確保旅客安全。

台鐵公司補充，於17:27接獲通報後即啟動二級應變，17:55升為一級應變並動員防護團進駐，提升至三級警戒。全區透過廣播通知旅客遠離事發區域，並強化台北站周邊安全監控。

台灣高鐵則表示，第一時間啟動全線警戒機制，由台北站長進駐聯合防災中心，並通令各車站與列車人員加強巡檢。對於可疑物品亦依標準程序進行即時通報與處理，確保乘客與營運安全無虞。

目前事件仍在調查中，警方已掌握初步線索，全案由警政署統一指揮處理中。政院強調將持續透過跨部會協調，全力維護公共運輸與社會秩序。

