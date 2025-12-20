北捷攻擊案剛過！臺南耶誕演唱會今晚當場 警方「超高等級維安」曝光

社會中心／洪正達報導

臺南市警方出動維安特勤及大批警力守護今晚登場的耶誕演唱會。（圖／翻攝畫面）

「2026臺南搖滾耶誕演唱會」將於20日晚間在永華市政中心西側廣場盛大登場，預計吸引大量人潮與車流湧入。鑑於昨（19）日臺北車站及中山商圈發生隨機傷人事件，臺南市政府警察局立即提升警戒層級，高規格啟動維安部署，除成立前進指揮所、啟動主辦單位聯防機制外，更投入特殊任務警力編組（霹靂小組），新增快速打擊部隊，並派遣偵爆犬入場巡檢，確保演唱會在最嚴密的防護下順利舉行。

本次活動共計動員警力230名、民力46名，針對舞台區、觀眾休憩區、販售動線及周邊聯外道路加強安全維護，活動前已完成多次場地勘查與情境演練，偵爆犬逐區檢查舞台前後台、流動廁所等場域，排除爆裂物危害；保安警察大隊特殊任務警力編組全副武裝投入定點守望、機動巡邏，快速打擊部隊全程待命，並搭配遠端監視器即時監控，隨時掌握周邊動態、防處潛在風險。

廣告

臺南市長黃偉哲早起巡視會場，期盼能給市民一個安全的觀賞環境。（圖／翻攝畫面）

考量演唱會人潮密集，警方同步加強群眾安全維護及秩序引導，於人潮集中區域預置足量警力，防範推擠踩踏、引導避難疏散及必要時之緊急開道，務求將事故風險降到最低；並結合義警、民防團隊實施複式布署，提高見警率。同時與市府、主辦單位、保全人員保持即時聯繫，強化偵蒐作業，以層層監控方式全程戒備，不容鬆懈。

維安警力荷槍實彈阻止任何不法事件發生。（圖／翻攝畫面）

第四分局分局長曹儒林表示，本次演唱會警方已完成全方位安全規劃，目標是讓市民安心參與、平安返家。提醒入場民眾務必遵循現場動線規劃與員警引導，提高防竊警覺，拍照錄影、揮舞應援物或排隊等候時，最容易忽略隨身財物與個人安全，更需多加留意。若發現可疑人員、可疑物件或任何異常情況，請立即通報警方，共同維護活動安全與秩序。

