北捷攻擊案善後出爐！3死各發600萬撫卹 11傷醫療全補助

台北車站與中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，造成3人死亡、11人受傷。民進黨台北市議員許淑華22日晚間表示，台北市政府已啟動善後機制，將對3名死者各發放600萬元撫卹金，並由市府全額負擔喪葬費用，盼在制度允許範圍內給予家屬最大支持。

台北車站與中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，造成3人死亡、11人受傷。（圖／中天新聞）

許淑華指出，她以市議會民政委員會召集人身分，全力協助市府處理後續事宜。民政委員會會議開始前，全體與會人員先默哀一分鐘致意，隨後會議聚焦於受害者撫卹、醫療、保險與相關預算安排，市議會也將全力配合市府所需。

廣告 廣告

針對傷者部分，許淑華說明，11名受傷民眾的醫療費用將由台北市政府全數協助，不論傷者戶籍或就醫地點，只要提出相關醫療單據，市府都應提供必要協助，以減輕受害者與家屬負擔。

在保險與補償方面，許淑華表示，捷運站內遇害者將由北捷提供500萬元保險理賠，商場內遇害者則由業者協助申請公司保險；另有一名死者因案發時位於道路上，暫難適用現行保險，市府仍將持續研議合法可行的協助方式。此外，受害者也可依《犯罪被害人權益保障法》向犯罪被害人保護協會申請補償金，每人最高180萬元。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流