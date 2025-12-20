北捷攻擊案嫌犯張文墜樓亡 兄長嘆：已5年未聯絡

高雄已針對車站、商圈及大型活動等地加強維安，提升警力部署與巡邏密度。（圖／翻攝自陳其邁臉書）





台北市昨（19日）晚間在北車、中山一帶發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，嫌犯張文犯案後墜樓身亡，警方為釐清其犯案動機與行動軌跡，除帶回家屬協助調查、並查扣相關3C設備外，也委請外縣市警力協助查訪在外地工作的親屬。高雄市長陳其邁今受訪證實，高雄警方已第一時間完成對張文兄長的訪查，兄長向警方表示已約5年未與弟弟聯絡，不清楚其居住地與近況。

據了解，北市警方昨晚針對張文家屬進行清查，除會同相關單位請張文父母北上協助說明，並查扣手機、電腦等資料，以追查其行前準備、對外聯繫與可能的犯案動機。由於張文另有一名兄長在高雄工作，北市警方也委託高市刑大前往查訪，確認親屬關係與是否掌握嫌犯近況。

廣告 廣告

陳其邁表示，高雄警方接獲委託後即刻完成訪查，並將兄長提供的資訊彙整回報台北市警察局與警政署。兄長指出，家中包含父母與他本人，已多年未與張文往來，對弟弟近期生活狀況並不清楚，相關內容初步確認與本案無直接關聯。

此外，陳其邁也提到，面對人潮密集場域的安全風險，高雄已針對車站、商圈及大型活動等地加強維安，提升警力部署與巡邏密度，務求確保市民安全。

更多東森新聞報導

北捷恐攻／57歲男勇阻張文傷重不治 妻憶：平日就很仗義

目擊騎士倒地！日記者急救雙手沾血 哽咽：什麼都做不了

雲端藏「犯案計畫」預謀半年 博愛特區租屋製爆裂物

