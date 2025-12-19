北捷攻擊案害3死！陳其邁說話了：高雄市加強所有場站警戒

社會中心／洪正達報導

北捷發生攻擊事件，高雄市也繃緊神經，陳其邁已通令各單位要加強警戒。（圖／翻攝畫面）

正值下班尖峰時間的台北車站19日下午發生隨機攻擊事件，約莫5點半左右在M7出口突然有人多顆丟擲煙霧彈，緊接著又在中山站也發生煙霧彈丟擲煙霧彈的消息，後來傳出嫌犯作案完畢後跑進百貨公司樓頂跳樓輕生，留下許多謎團，也造成整個台北市人心惶惶，對此，擁有許多大型交通場站的高雄市也立即提升戒備並加強巡邏，防範突發事件發生。

鐵路警察局在高雄車站內持步槍巡邏。（圖／翻攝畫面）

高雄市長陳其邁晚間在臉書表示，為防範「模仿效應」及確保本市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊全面提升轄內維安勤務，一併針對捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為；包含於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。

此外警方也會強化場站聯防，責成轄區分局主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促其強化巡視密度。如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理，同時要求110對於大眾運輸系統內報案列為最優先派遣案件。並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

高捷美麗島車站增加巡邏警力。（圖／翻攝畫面）

鐵路警察局則說，針對19日捷運臺北車站發生丟擲煙霧彈事件，已通令各分局、大隊，提高見警率、加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局加強協調、通報聯繫及立即應處；其次強化聯防機制，協同臺、高鐵、捷運單位從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處、各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大；若接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置；警力則全副武裝，並持長槍站出來執勤戒備，讓民眾安心。

正在舉辦聖誕節系列活動的中央公園站內也有警方加強巡邏。（圖／翻攝畫面）

