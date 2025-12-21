北捷攻擊案市府螺絲鬆？吳怡農緩頰：現在檢討有點早

有意角逐台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農表示，針對北捷連環攻擊案，現在去檢討市府、警方有一點早，外界還不了解事情的全貌。(記者陳昀攝)

〔記者陳昀／台北報導〕北捷連續攻擊案造成4死11傷，張嫌從縱火到隨機殺人間隔3小時，外界質疑北市府螺絲鬆掉；對此，有意角逐台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農今受訪表示，這麼快去檢討市府、警方有一點早，外界還不了解事情的全貌，但大家可以一起討論，官方應變體系可以怎麼做得更完善。

吳怡農下午出席Kolas新書簽書會後受訪，被問到外界質疑北市府在此案螺絲鬆掉時回應，現在這麼快去檢討市府、警方的作為有一點早，因為外界還不了解整件事件的全貌。

吳怡農說，不過，從縱火到第一次攻擊、第二次攻擊，大家可以討論，官方的緊急應變體系可以怎麼做得更好、更完善，示警社會大眾嫌犯在周遭互動，是政府向社會大眾傳播訊息很重要的能力。

吳怡農強調，針對這起個案，他現在如果做太多評論恐怕不是很負責任；但他提醒，民眾要有警覺心和安全意識，官方進行緊急應變時，公眾安全的資訊要更快、更即時地傳達給民眾。

吳怡農指出，這件事也提醒大家，在公共場合偶爾放下手機，了解、觀察周遭，如果注意到任何異常馬上通報，可以跟站長講、跟店員講、跟員警講，很多幸運都是因為有人第一時間通報，而避免更大、更嚴重的後果。

吳怡農說，如果事情不幸發生了，大家還是要安全第一、保護自己為優先，多數人不是專業人員、沒有防護裝備，也沒有武力或工具制止攻擊者，所以第一時間請離開現場，不要留下來拍照打卡，不要圍觀，另一方面也是不要影響員警的任務。

