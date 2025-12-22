北捷攻擊案後全台緊繃 Coser扮成"忍者"遭盤查

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台北捷運隨機攻擊事件後，全台各地風聲鶴唳，警方加強巡查，在台南就有民眾，穿著忍者裝，參加活動，面罩、腰帶和帶鞘的忍者劍，一樣都沒少，警方立即盤查。最近的氛圍，連帶的，讓COSPLAY玩家們不約而同的說，軍武角色的裝扮，最近真的不適合登場。

風聲鶴唳！台南商圈有「忍者」 Coser扮裝參加活動遭警盤查

風聲鶴唳！男子當街扮忍者，遭警方盤查！（圖／民視新聞）

大街上員警盤查忍者，讓民眾看了也覺得新奇。忍者背上背的，到底是真刀還是假刀，警方也仔細的確認一番。這是台南海安觀光商圈，舉辦的耶誕節活動現場，警方原本是來協助交管，不過正值敏感時刻，看見全身黑衣包裹，還背著刀狀物出門的民眾，當然得盤查一番。其實這位忍者裝扮的男子，也不是一時興起，長期以來他都是一身忍著裝扮，平常以資源回收為業，四處參加活動時，就是忍者裝現身，已經有好多民眾看過也認識，只是員警不認識他。

廣告 廣告

風聲鶴唳！台南商圈有「忍者」 Coser扮裝參加活動遭警盤查

很多人認識！男子喜扮忍者、藍波，住家附近民眾都知曉！（圖／民視新聞）

而最近的氣氛，也讓許多熱衷cosplay的玩家，感受到壓力，總之軍武一類的角色，還是儘量避免出角。隨機攻擊事件後，對民眾心裡層面的影響，可見一斑。

原文出處：風聲鶴唳！台南商圈有「忍者」 Coser扮裝參加活動遭警盤查

更多民視新聞報導

模仿犯？新竹驚傳「隨機攻擊」 警證實3人遇襲受傷

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了

士林夜市深夜驚見「男子持長刀遊走」 民眾拍下驚悚畫面通報警方

