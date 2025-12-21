北捷攻擊案後首場大型活動 台北馬拉松加強維安

一年一度的萬人台北馬拉松，週日登場，由於週五晚間才發生隨機砍人事件，不少參賽選手坦言，直說今（2025）年的氣氛不同以往，在賽事相關的22個路口，都能看到大批警力嚴加戒備。

選手張先生表示，「當然多少會有點緊張啊，但是我覺得跑的過程，就是大家還是要注意自己的安全、跟周圍大家的安全。」

選手胡小姐則說，「其實我今天早上坐捷運來的時候，有點害怕，因為其實人很多也不知道，會不會有人假扮成跑者，然後混在裡面之類的。」

台北市長蔣萬安一早前往台北田徑場，也就是台北馬拉松終點視察，今年共有2.8萬名跑者參賽，這次特別出動，較以往增加1倍、共693名警力，要求同仁在配置裝備齊全，像是防刀割手套、止血帶等。由於接下來還有耶誕、跨年等大型活動，也會要求同仁，以相同規格辦理，強化通報和應對能力。

台北市長蔣萬安表示，「我們主要是針對包括像在一些表演場館，不管是小巨蛋、北流等，如果評估必須，那就會裝設這樣子的安檢門，包括金屬探測器。」

蔣萬安表示，確保市民安全。只是，犯下隨機殺人案的凶嫌張文，為何能連續犯案？台北捷運公司出面澄清，監視器並無失靈。

台北捷運公司總經理黃清信表示，「萬一某一組它畫面有異常的時候，那另外還有3組可以交叉地來，等於說比對這些畫面，整個畫面都有完整地一個擷取。」

預防隨機砍人事件發生，彰化分局針對歲末演唱會維安，也加強場內外巡守。

至於北車隨處殺人案發生後，網路也出現要在高雄車站，發動更大事件的恐嚇言論，橋頭地檢署偵辦，拘提轉傳貼文的陳嫌到案，以涉嫌《刑法》恐嚇公眾等罪嫌，訊問後5萬元交保。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「被告陳某所為，涉犯《刑法》恐嚇公眾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元。」

刑事局表示，網路發布圖文等訊息內容，都會有數位軌跡紀錄，切勿心存僥倖、以免觸法，針對任何恐嚇社會等言論，立即啟動偵辦，絕不寬貸。