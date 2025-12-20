北捷攻擊案後高雄街頭也冒煙 男子燒發煙筒已到案

高雄小港街頭深夜出現大量煙霧，1名酒醉的徐姓男子坦承發煙筒是他施放的。（圖：小港警分局提供）

27歲男子張文昨天傍晚在捷運站投擲煙霧彈、隨機砍人，造成4死9傷後，沒想到高雄市小港區街頭今天（20日）凌晨也出現大量濃煙。警方趕抵現場後，確認是漁船用的「浮煙訊號發煙筒」，找到1名酒醉的徐姓男子把他帶回，依違反社會秩序維護法裁處。

高雄市小港警分局今天表示，今天凌晨1點14分接獲民眾報案，指小港區高松路和營口路街頭煙霧瀰漫，隨即派員趕抵現場，發現空地有2罐已燃燒完的漁船救難用「浮煙訊號發煙筒」。

經擴大調閱監視器，36歲的徐姓男子在經過現場後，就發現有大量煙霧瀰漫，於是在今天上午9點30分到徐姓男子住處把他帶回，徐姓男子坦承，因酒後心情不好施放，警詢後依違反社會秩序維護法第74條第4款裁處。

小港警分局說明，徐姓男子是一般工人，並不是漁民。

