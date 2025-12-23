北捷攻擊案後！日本議員低調赴中山「獻花悼亡者」 留1句話台灣人哭了

社會中心／黃韻璇報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。近日日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一率團訪台，其中2位來自神戶的親台議員上畠富弘、吉田健吾來台後，低調到誠品南西店外獻花致意，並表示「這個時刻反而更要來台灣」，讓許多台灣網有相當感動。

日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一及多位日本國會議員近日紛紛前來台灣訪問，總統賴清德22日親自接見，並感謝萩生田等眾議員長期支持台海和平穩定，促進台日友好。其中2位來自神戶的親台議員上畠富弘、吉田健吾，23日身著黑色西裝，低調到隨機砍人案發地點、誠品南西店前，獻花哀悼並雙手合十為亡者默哀。

事發後許多人到誠品南西店獻花哀悼。

據《華視新聞》報導，上畠富弘受訪時表示，「雖然發生這樣的事件，但日本人並不會因此就不來台灣，反而正因為是這種時刻，我想會有更多日本人想來到台灣，表達支持台灣的心意」。新聞曝光後，上畠富弘也親自在Threads貼文下方留言，表示「日本永遠與台灣同在，台灣是親愛的朋友和家人」，讓許多台灣人相當感動。

網友紛紛表示，「我看到這一句此時此刻，更應該要來台灣我都哭了謝謝日本」、「這次去日本，要離開飯店時，揮舞台灣國旗歡送」、「為什麼日本人都可以愛台灣，卻有一群藍白整天賣台」、「台日到底為什麼可以這麼友好。為什麼日本人可以團結對外，我們卻有扯後腿的藍白政客」、「臺灣跟日本真的是善循環的極大體現，真的很感恩」、「日本人民是如此善待我們！大家會互相幫忙！反觀隔壁的惡鄰」、「反觀有人當晚就搭機去中國」。

