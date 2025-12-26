北捷攻擊案效應！彰化溪湖建醮總統12/28參香 警方維安升級

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮即將於29日到明年元月4日舉辦24年一次的「全鎮大建醮」，鎮內各宮廟卯足全力擺設醮壇、堡壘，為地方一大盛事，總統賴清德也將於28日蒞臨參香，備受地方期待，不過有鑑於日前北捷發生隨機殺人死傷慘重的事件，彰化縣警局也將維安升級，屆時將增派警力擴大警戒，將維安做到滴水不漏。

根據資料，總統將於28日蒞臨溪湖鎮，先後到永安宮、福安宮參香，縣警局與溪湖警分局等單位多次與國安人員提前到現場會勘，進行維安部署；由於北捷事件效應，屆時包括警方、消防、醫護、義警、民防、義交及守望相助隊等單位都將出動，以應付各種可能的突發狀況。

廣告 廣告

據了解，在北捷攻擊事件後，彰化縣警局將原本於28日部署的警力人數提高，至於具體警力人數為何，屬於機密範圍並未公布。當天除了總統級維安，人潮與交通也是一大重點，警方呼籲參加活動的民眾配合相關交通管制措施，以維護活動秩序和交通順暢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

「宅男」張文生前休閒活動玩線上遊戲、看A片 曾買飛機杯紓壓

讓愛與勇氣延續 北捷英雄余家昶的妻女發聲明感謝但盼勿涉隱私

男稱「張文是我哥」網路發文揚言殺逾千人 法官3理由裁定羈押

