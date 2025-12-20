北捷攻擊案新增1人出院 仍有5人持續救治中

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）27歲男子張文昨天在北車、南西商圈攻擊民眾，包含張文在內共4人死亡、15人送醫。衛福部今天傍晚公布最新統計，新增1名出院者，但仍有2人在加護病房、3人在一般病房。

張文昨天在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成死傷。

根據衛生福利部今天傍晚公布最新統計，截至12月20日下午3時20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，分別收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

原本上午有1人在急診留觀，目前已出院。這次案件中4人死亡，其餘11人傷病，目前仍有5人繼續留院，包括加護病房2人、一般病房3人。

衛福部表示，事發第一時間已透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。（編輯：黃世雅）1141220