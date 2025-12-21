北捷攻擊案檢討受害者「不躲不閃」陳沂嘆：真的不會注意到

27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈丟擲汽油彈、煙霧彈，並持長刀進行隨機攻擊。（翻攝畫面）

北捷中山商圈發生隨機攻擊事件，震驚社會，包含張嫌在內共造成4死11傷，引發高度關注。對此，網紅陳沂20日在臉書發文弔念，而針對部分質疑受害者「為何不閃躲」的聲音，她感嘆多數人在面對突如其來的暴力時，往往毫無防備，「真的不會注意到」。

隨機攻擊事件引發社會譁然，陳沂也在臉書分享心情。她提到，台灣一向被視為相對安全的地方，很難想像街頭竟會發生如此駭人的攻擊事件，並為逝者表達哀悼、祝福傷者早日康復，同時提醒大家外出務必多留意自身安全。她也在留言區呼籲，此時不宜再陷入政治口水，認為消費悲劇相當殘忍。

貼文引來不少網友回應，有人指出，事發後出現不少檢討受害者「為何不閃避」的言論，其實相當不公平，因為一般人走在路上，根本不會預期自己會遭遇持刀攻擊。對此，陳沂也分享自身過往經驗，透露自己曾在家門口遭假裝粉絲要求合照的人突然攻擊，當下完全沒有心理準備，直到意識到不對勁時，對方已朝她的頭部砸來，突發狀況往往讓人來不及反應。也有人提到「危機意識真的要有，看到有人拿刀走過來了還在慢慢逛大街」，對此，陳沂回應：「真的不會注意到，太突然了」。

此外，也有網友提到，嫌犯丟擲煙霧彈時，現場仍有不少人圍觀，讓人感到錯愕。對此，陳沂指出，多數人並未真正見過煙霧彈，很可能誤以為是街頭活動或表演，才會降低警覺。也有網友建議，考量警力有限、突發狀況難以即時掌握，公共場所或可比照消防設備，配置基本防禦器材。陳沂也補充，曾注意到部分大陸商場設有盾牌與警棍，如今看來確實有其必要性。

